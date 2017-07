Udowodniono, że strach jest zaraźliwy

© Fotolia/ Elnur Płyn do mycia naczyń okazuje się nadzwyczaj groźny

Autor opracował prosty model matematyczny , dzieląc umownie ludzi na trzy grupy. Do pierwszej grupy zaliczył większość osób, które statystycznie mają „odporność" na przestępczość. Do drugiej grupy, ludzi, w życiu których mogą się zdarzać kryminalne epizody. Ostatnia grupa składa się z niedużej ilości osób, które są ofiarą wysokiego poziomu przestępczości.

W toku badania ustalono, że u osób z pierwszej grupy obawa przed tym, iż mogą one paść ofiarą przestępstwa pojawiał się w kontaktach z osobami z innych grup.

„Wykorzystując matematykę, ciekawe równania i teorie, na przykład o tym, w jaki sposób dzielimy się z innymi ludźmi swoimi myślami, autor odkrył, że strach przed przestępczością może być… rezultatem procesu zarażenia, kiedy to ludzie dzielą się między sobą myślami" — powiedział Curiel w rozmowie ze Sputnikiem.

„W rzeczywistości przestępcze sytuacje nie niepokoją przeciętnego człowieka, ale kiedy usłyszy, że ktoś padł ofiarą przestępstwa, i jeśli ten ktoś jest do niego podobny, albo do zdarzenia doszło w jego rejonie, albo jeszcze identyfikuje się z ofiarą, oznacza to, że jeszcze silniej zaczyna się bać. Zaczynamy się coraz bardziej i bardziej bać przez to, co słyszymy" — mówi Curiel.

Autor doszedł do wniosku, że strach przed przestępczością jest raczej szerzoną przez nas myślą, a nie rezultatem przestępstw. Curiel ma nadzieję, że ten prosty model matematyczny pomoże zmienić to, jak ludzie odbierają problem imigracji i zagrożenie terroryzmem. Ma też nadzieję, że ludzie uświadomią sobie niewspółmierność między rzeczywistości i cudzymi poglądami, niezależnie od tego, kto je wyraża, inni ludzie, media, czy też władze.