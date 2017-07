Kijów zmienił zdanie: nie będzie odbierać obywatelstwa ukraińskim „zdrajcom”

© Sputnik. Aleksander Polegenko Kij o dwóch końcach, który najboleśniej uderzy Ukrainę

Jak powiedział Gunko, zrzeknięcie się obywatelstwa ukraińskiego możliwe będzie tylko w ramach procedury, która przewiduje specjalny dekret ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki.

Co ciekawe, Poroszenko wystąpił wcześniej z inicjatywą odbierania obywatelstwa tym Ukraińcom, którzy posiadają podwójne obywatelstwo. Najwyraźniej Kijów zrozumiał, że przy uruchomieniu takiego mechanizmu Ukraina ostanie się bez znaczącej części obywateli zdolnych do pracy. Przecież poza Rosją, w którą wymierzone są te przepisy, Ukraińcy wyjeżdżają dziś także do krajów UE. Według niektórych danych w samej tylko Rosji pracuje na stałe około 2,2-2,5 mln obywateli Ukrainy.

Ukraiński polityk oburzony biernością krymskich Tatarów

Wokół kwestii podwójnego obywatelstwa od bardzo dawno trwają na Ukrainie gorące dyskusje polityczne. Już przed wydarzeniami z 2014 roku ukraińskie władze często powracały do pomysłu wprowadzenia podwójnego obywatelstwa, na co jego oponenci za każdym razem odpowiadali, że w takim przypadku połowa Ukraińców od razu otrzyma rosyjskie paszporty. Dlatego właśnie ukraińska służba migracyjna stara się maksymalnie utrudnić procedurę zrzeczenia się obywatelstwa ukraińskiego. Robi się to po to, by po pierwsze nie utracić znacznej części obywateli zdolnych do pracy — wystarczy w tym miejscu wspomnieć, że Ukraina żyje dzisiaj na pieniądze gastarbeiterów. Po drugie Ukraina chce dysponować mechanizmami wywierania wpływu na mieszkańców Krymu, którzy uzyskali rosyjskie obywatelstwo. A inicjatywa Poroszenki pozbawia de facto Ukrainę wszelkich praw do Krymu i republik ludowych Donbasu.

Oświadczenie ukraińskiej służby migracyjnej można oceniać w charakterze wojny przeciwko swoim własnym obywatelom. Kijów wykorzystuje swoich obywateli w charakterze karty przetargowej w walce politycznej z Rosją.