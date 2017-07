Robert Lewandowski boi się przyjeżdżać do Polski?

Są na ustach milionów Polaków i Polek — najbardziej znany polski piłkarz, na co dzień napastnik Bayern Monachium Robert Lewandowski oraz jego żona Anna — dietetyczka i trenerka, niedawno zostali rodzicami. Zapewne dlatego wolą dmuchać na zimne. Dziennikarz „SuperExpressu" Piotr Koźmiński zdradził, że podczas każdej wizyty w Polsce , naszych rodzimych „Beckhamów" ochrania firma, która strzeże również wielu innych celebrytów znad Wisły.

VIP Force to agencja, która działa również na terenie Niemiec. Znana jest z usług ochroniarskich na najwyższym poziomie, jej pracownicy są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, w tym nawet broń krótką. Mają strzelby, karabinki i pistolety maszynowe. Czy rzeczywiście rodzina Lewandowskich aż tak musi obawiać się psychofanów, żeby otaczać się uzbrojonymi „gorylami"? „Lewandowscy praktycznie przez cały pobyt w Polsce są pilnowani przez co najmniej jednego, a nieraz dwóch ochroniarzy" — pisze „SuperExpress".

I chociaż internauci w większości uznali to za fanaberię, prawdopodobnie Lewandowscy rzeczywiście mają powody, aby wynająć ochroniarzy. W 2012 roku, kiedy „Lewy" był wciąż wschodzącą gwiazdą futbolu za zachodnią granicą, ktoś włamał się do mieszkania Roberta i Anny. Na początku 2013 Lewandowski ujawnił maile z pogróżkami, które dostawał od kibiców. Grozili mu m.in. połamaniem nóg. Wszystko dlatego, że podjął decyzję o zmianie klubu — przeszedł do Bayernu z Borussi Dortmund. W 2014 już po podpisaniu kontraktu z Bawarczykami Lewandowski stwierdził, że boi się o bezpieczeństwo swojej zony i myśli nad zatrudnieniem prywatnej ochrony. Stać go na to, gdyż — jak również ujawnił dziennikarz „SuperExpressu" — „Lewy" zarabia aż 274 tysiące złotych dziennie.

Lewandowski jest najlepiej w historii opłacanym piłkarzem Bundesligi — jego wynagrodzenie wynosi 20 mln brutto za rok gry. „Za jedną dniówkę Lewy może kupić mieszkanie w większości polskich miast albo… trzy niezłej klasy samochody! Ewentualnie wykupić 107-dniowy rejs dookoła świata dla czterech osób. Albo zestaw luksusowych głośników firmy Cabasse (kosztują około 250 tysięcy złotych)" — pisze „SE".

Jako dobro narodowe, Lewandowski musi dbać o swoje bezpieczeństwo. Być może jeśli państwo polskie ładnie go poprosi, obrona terytorialna ministra Macierewicza będzie mogła trochę się podszkolić u ochroniarzy „Lewego".

