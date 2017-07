„Działania Rosji w Syrii są szokiem dla NATO”

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation Rosyjskie okręty wojenne na Morzu Śródziemnym

O planowanych działaniach rosyjskich okrętów donoszą media, powołując są na międzynarodowy system zawiadamiania personelu lotniczego NOTAM i nawigacyjne ostrzeżenie dla marynarzy. W związku z planowanymi manewrami zamknięto rejon w międzynarodowym akwenie Morza śródziemnego przy wybrzeżu Syrii.

Wcześniej, 23 czerwca, fregaty marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej „Admirał Essen" i „Admirał Grigorowicz", a także okręt podwodny „Krasnodar" zaatakowały pociskami manewrującymi „Kalibr" obiekty organizacji terrorystycznej "Państwo Islamskie" w Syrii, rakiety trafiły w punkty dowodzenia i magazyny amunicji terrorystów w prowincji Hama.

Według komentatora do spraw wojskowości, szefa sekcji wojskowej Klubu Izborskiego Władysława Szurygina, wystrzały rakietowe w pobliżu wybrzeża Syrii mają charakter planowy i, jak każde inne podobne ćwiczenia, mają na celu zademonstrowanie gotowości bojowej marynarki rosyjskiej.

Właściwie, są to ćwiczenia planowe, zostały zaplanowane jeszcze rok temu, nie ma w tym żadnych okoliczności nadzwyczajnych, nie ma żadnych problemów. Marynarka ćwiczy, w tym także swoje własne zadania. W ogóle praktycznie we wszystkich zakrojonych na większą skalę manewrach w charakterze jednej z części składowych uwzględnia się demonstrację siły, a w odniesieniu do marynarki wojennej jest to także demonstracja bandery, demonstracja zdolności do pracy w dość oddalonym regionie. Jest to obowiązkowa część składowa wszystkich ćwiczeń. Naturalnie, jeśli ćwiczenia odbywają się dobrze, demonstrowany jest wysoki poziom kunsztu zawodowego, jeśli trafiane są wszystkie cele, to wszyscy, w tym także wywiady innych krajów, robią sobie notatki o tym, że marynarka rosyjska znajduje się w od dobrym stanie bojowym — powiedział Władysław Szurygin w audycji radia Sputnik.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Okręty Floty Czarnomorskiej nie próżnują

Ekspert wymienił także ostatnie sukcesy wojskowych rosyjskich podczas operacji w Syrii.

— W ostatnim czasie poziom gotowości bojowej zarówno rosyjskich lotników, jak też marynarzy, podniósł się bardzo. Widzimy to na podstawie wyników operacji bojowej w Syrii. Zaskoczyliśmy cały świat. Między innymi tym, że prowadząc operację w ciągu prawie roku i wykonując ponad 10 tysięcy lotów, nie straciliśmy ani jednego samolotu z powodów natury technicznej czy też ze względu na błąd załogi. Dla NATO było to w pewnej mierze wstrząsem, nie oczekiwali tego. Nasze okręty bardzo dobrze przeprowadziły wystrzały z akwenu Morza Kaspijskiego, a następnie strzelały z Morza śródziemnego. Wszystko to przebiegało w rutynowym reżimie, bez jakichkolwiek zakłóceń, wszystkie cele były rażone — podkreślił ekspert.