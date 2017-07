USA zawaliły misję mediatora w uregulowaniu kryzysu katarskiego

© Sputnik. Valeriy Melnikov Turcja wysłała do Kataru gigantyczną dostawę

„Mimo odbytych w ciągu czterech dni wizyt w trzech krajach Zatoki Perskiej amerykański sekretarz stanu nie osiągnął żadnego postępu w uregulowaniu kryzysu wokół Kataru" — czytamy na stronie stacji Al-Arabija.

Arabscy dziennikarze tłumaczą, że przyczyną fiaska misji pełnionej przez szefa amerykańskiej dyplomacji stały się z jednej strony sympatie Tillersona do Kataru, a z drugiej strony próba uproszczenia istniejących fundamentalnych różnic zdań między arabskimi państwami. „Zamiast bezstronności w stosunku do zainteresowanych krajów, z których każdy jest sojusznikiem USA, amerykański sekretarz stanu wyróżnił Katar, który stale brał na siebie zobowiązania, których potem nie wypełniał. To właśnie pogrzebało amerykańskie pośrednictwo" — zauważa Al-Arabija.

Rex Tillerson zakończył swoją misję pośrednika w uregulowaniu sporów między Katarem i jego arabskimi sąsiadami, „ale nie zdołał osiągnąć istotnego postępu w rozwiązaniu największego kryzysu dyplomatycznego ostatnich lat w Zatoce Perskiej" — pisze największy egipski dziennik Al-Ahram. Gazeta zauważa, że sekretarz stanu USA oraz wysocy rangą katarscy urzędnicy postanowili przemilczeć pytania dziennikarzy o postępy w uregulowaniu kryzysu w czasie pobytu Tillersona w Dosze.

„Al-Ahram" przytacza komentarze ministra spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejka Abdullaha bin Zayeda, który mówi, że w kwestii uregulowania kryzysu wokół Kataru kraje arabskie nie dążą do „zmniejszenia napięcia", lecz do rozwiązania problemu w kardynalny sposób. „Nie sądzimy, by próba zmniejszenia napięcia miała rozwiązać istniejące problemy, ona tylko odwlecze ich rozwiązanie, co doprowadzi do jeszcze większych komplikacji" — powiedział emiracki minister.

W ramach swojego tournée po krajach Zatoki Perskiej Tillerson dwa razy odwiedził Dohę, a także spotkał się z ministrami spraw zagranicznych Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajna i Kuwejtu.

Rzecznik Departamentu Stanu Heather Nauert oświadczyła wcześniej, że USA widzą „nieznaczny postęp" w uregulowaniu sytuacji wokół Kataru. Według niej fakt, że sekretarz stanu USA Rex Tillerson przeprowadził konsultacje z stronami konfliktu już stanowi krok w kierunku rozwiązania kryzysu wokół Kataru.