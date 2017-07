„Krym poradzi sobie bez UNESCO"

UNESCO nie podejmowało żadnych decyzji w celu przerwania kontaktów z obiektami kulturowymi na Krymie, ale zachodnie kraje blokują te kontakty — oświadczył stały przedstawiciel Rosji przy UNESCO Aleksandr Kuzniecow.

„Niedawno mówiono mi, że UNESCO podjęło jakąś decyzję o tym, żeby nie utrzymywać z nami kontaktów. To jednak nieprawda. Sekretariat UNESCO nie podejmował w tym kierunku żadnych specjalnych decyzji" — powiedział Kuzniecow, dodając jednak, że „o kontaktach trudno de facto mówić", a apele ze strony Rosji „nie są po prostu brane pod uwagę". „UNESCO nie robi tego, co należy do jego obowiązków" — zauważył Kuzniecow.

Deputowany do Rady Państwowej Krymu Władysław Ganżara zauważył natomiast na antenie radia Sputnik, że swoim stanowiskiem zachodnie kraje pozbawiają UNESCO możliwości pełnienia swoich bezpośrednich obowiązków.

„UNESCO to ramię ONZ, które powinno działać na rzecz zachowania historycznej i kulturalnej spuścizny całej ludzkości. A Krym to unikatowe terytorium z punktu widzenia ilości pomników historii, kultury i architektury" — przypomniał Władysław Ganżara.

Jednocześnie, władze federalne i lokalne stworzyły wszystkie niezbędne warunki do tego, by zachować w należytym stanie obiekty spuścizny kulturowej na terytorium Krymu.

„Choć UNESCO nie udziela nam w tym wsparcia, wspólnym wysiłkiem organów władz państwowych Republiki Krymu i władz federalnych wszystkie pomniki znajdują się w doskonałym stanie. Trudności, jakie odziedziczyliśmy po okresie, kiedy Krym znajdował się w składzie Ukrainy, zostały już rozwiązane lub są rozwiązywane. Także na pewno sobie sami poradzimy" — przekonuje Władysław Ganżara.