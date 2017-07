Ukraińska machina korupcyjna najeździ się jeszcze po „Europejskim Wale"

© AFP 2017/ Sergey Bobok Ukraiński „Mur" na granicy z Rosją utknął na 400 km

Generalna prokuratura Ukrainy prowadzi śledztwo w sprawie defraudacji środków publicznych w wysokości ponad 3,8 mln dolarów przy budowie „muru" na granicy z Rosją — informuje służba prasowa prokuratury.

Śledczy zgromadzili dowody potwierdzające udział funkcjonariuszy straży granicznej w defraudacji środków publicznych — czytamy w komunikacie.

W 2015 roku Kijów zatwierdził projekt „Muru", który przewidywał budowę potężnych budowli obronnych na granicy z Rosją. Jego nazwa została potem zmieniona na „Europejski Wał". Projekt został obliczony na cztery lata i miał kosztować budżet państwa 4,1 mld hrywien (ok. 160 mln dolarów). W 2015 i 2016 roku środki na budowę muru zostały jednak obcięte ponad dwukrotnie.

W czerwcu ubiegłego roku Rada Najwyższa przyznała, że ukraińskim władzom nie udało się osiągnąć sukcesu w budowie „Muru". Deputowany Mustafa Najem określił projekt jako „mityczny".

Analityk polityczny Roman Manekin uważa, że od samego początku projekt nie miał przed sobą żadnych perspektyw i pomyślany był wyłącznie jako sposób wzbogacenia się.

„Jak na razie rozkradziono tylko niewielką część, ukraińska machina korupcyjna ma jeszcze, gdzie się rozkręcić, i myślę, że się jeszcze z przyjemnością najeździ po tym „Europejskim Wale". Co się tyczy samego pomysłu budowy muru na tak rozległym obszarze, gdzie są rzeki i granica morska, był on skazany na porażkę. Od samego początku nie miała ta budowa żadnych perspektyw. Sam projekt był pomyślany jako sposób rozkradania pieniędzy publicznych, a następnie środków państw-darczyńców. To taki półlegalny, powiedziałbym nawet nielegalny sposób wzbogacenia się" — powiedział Roman Manekin na antenie radia Sputnik.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Poroszenko obwinił ZSRR o korupcję na Ukrainie

Jego zdaniem, większość Ukraińców nie dba w ogóle o ten projekt i złości się z powodu zerwania kontaktów z Rosją.

„Co się tyczy zwykłych Ukraińców, to odnoszą się do tego obojętnie, bo chodzi teraz nie o środki budżetowe, lecz w znacznej mierze o zachodnie pieniądze. To, co ludzi złości to niemożność przekroczenia rosyjsko-ukraińskiej granicy, to, że zrywane są bliskie kontakty między krajami. Przecież narody Rosji i Ukrainy są sobie bardzo bliskie, powiązane kontaktami rodzinnymi" — zaznaczył analityk polityczny.