Polacy nie ufają Antoniemu

Wszyscy mają wyższe wskaźniki i są według Polaków bardziej godni zaufania od ministra Macierewicza — Andrzejowi Dudzie ufa aż 60 procent ankietowanych, Beacie Szydło — niewiele mniej bo 55 procent. Nawet na Pawle Kukizie Polacy mogą bardziej polegać — tak odpowiedziało 51 procent. Dalej na liście jest Zbigniew Ziobro z wynikiem 43 procent. I tak dalej. Całą listę polityków partii rządzącej zamyka szef MON. Zaufanie do niego zadeklarowało tylko 25 procent, a nieufność — 54 procent.

Badanie zaufania do polityków CBOS przeprowadza co i rusz, ale dawno notowania Macierewicza tak drastycznie nie pikowały w dół. Jaka może być tego przyczyna? Z pewnością nie pomaga tu wojna, na którą szef MON poszedł z dziennikarzem „Gazety Wyborczej" Tomaszem Piątkiem. Minister nasłał na dziennikarza prokuraturę, uważa bowiem, że w książce „Macierewicz i jego tajemnice" redaktor nie trzymał się faktów, lecz puścił wodze wyobraźni. Piątek w swojej książce wywodzi skomplikowaną teorię, że po tropach Antoniego Macierewicza można dojść… na Kreml. I choć rewelacje Tomasza Piątka nie zostały na razie potraktowane szczególnie poważnie przez żadne ogólnopolskie media poza „Wyborczą", to bulwersujący okazał się fakt, że minister nie chce dochodzić swoich praw na drodze cywilnej, tylko złożył doniesienie do wydziału wojskowej prokuratury. W ten sposób pokazał, że wobec niewygodnych w każdej chwili można użyć sił państwowych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie zostawili na nim suchej nitki: — Pierwszy raz spotykam się z sytuacją, gdy dziennikarzowi stawiane są tego typu zarzuty — powiedziała Dorota Głowacka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

— Jeżeli władza wykorzystuje Kodeks Karny by zastraszać dziennikarza, bo tak to trzeba nazwać, to inni dziennikarze mogą sobie zadać pytanie "czy warto, żeby prokuratura mnie ścigała, gdy będę pisał o władzy"?— dodał Szymon Osowski z Watchdog Polska.

Z pewnością wstydliwa afera wokół książki na korzyść wizerunku ministra nie przemawia. Ale jest dla niego pewne pocieszenie: drugie miejsce w rankingu nieufności zajmuje sam prezes Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz jest zatem w zacnym gronie.

