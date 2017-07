„Pływający Saddam" w Budelsdorfie

© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand Susza na Bliskim Wschodzie potrwa jeszcze dobre 10 tysięcy lat

W galerii sztuki Nord Art w Budelsdorfie wystawiono wiele prac. Wśród nich brakuje jednak jednej: instalacji Shark czeskiego artysty i rzeźbiarza Davida Cernego. Praca przedstawia byłego prezydenta Iraku Saddama Husajna ze spętanymi rękoma i sznurem na szyi, pływającego w akwarium z formaliną. Praca miała być z początku częścią ekspozycji. Doszło jednak do nieoczekiwanej zmiany planów.

Czeski portal Echo24 podaje jako przyczynę wycofania instalacji obóz uchodźców znajdujący się nieopodal galerii. Prowokacyjnej pracy teoretycznie mogłaby zostać zadana szkoda. A jednak na pytanie Sputnika, co posłużyło za przyczynę wycofania pracy, galeria nie odpowiedziała nic konkretnego. David Cerny jest dla galerii jednym z głównych artystów 2017 roku, wybitnym działaczem sztuki, i w galerii wystawiono wiele jego prac. Jednym słowem galeria nie chce wywoływać skandalu jedną instalacją, kiedy w galerii wystawiono wiele innych wspaniałych prac.

Peter Schwedt odpowiedzialny za miejsca dyslokacji uchodźców, pozostający w stałym kontakcie z uchodźcami powiedział w rozmowie ze Sputnikiem, że instalacja była niewątpliwie obliczona na prowokację, z której pomocą artysta koniecznie chciał coś wyrazić.

Schwedt nie uważa, by instalacja mogła nadmiernie sprowokować uchodźców. Zawsze kiedy mamy do czynienia z takimi pracami, tworzą się dwa obozy: tych, którzy czują się sprowokowani, i tych, którzy widzą w pracy przejaw sztuki. Tak też ma się rzecz z uchodźcami.

Rzecznik policji w Neumünster (której podlega Budelsdorf) powiedział w rozmowie ze Sputnikiem, że „nic mu nie wiadomo" o skargach czy incydentach dotyczących wystawy w NordArt.

To już trzeci przypadek wycofania z wystawy instalacji Shark utworzonej w 2005 roku. Wcześniej czeskiemu artyście odmówiono eksponowania swojej pracy w Belgii i Polsce. Pozostaje pytanie, dlaczego galeria NordArt wcześniej nie pomyślała o tym, co przedstawia sobą owa instalacja. Nie trzeba by było wówczas niczego odwoływać.