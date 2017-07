Wyremontowali Belweder dla Williama i Kate

Książęca para wraz z dwójką dzieci rozpocznie dziś swoją trzydniową wizytę w Polsce. Media kipią ekscytacją podobnej do tej, która towarzyszyła wizycie Donalda Trumpa w Warszawie. Już teraz wiemy, że zaczną od spotkania w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą — zaraz po przylocie do Warszawy.

William i Kate zwiedzą też dziś Muzeum Powstania Warszawskiego, a także wieczorem wezmą udział w przyjęciu na cześć urodzin królowej Elżbiety II, które oficjalnie Wielka Brytania obchodziła w czerwcu, ale Polska musi przecież pokazać, jak doniosłe politycznie jest to wydarzenie. Dlatego ściągnie co ważniejszych dyplomatów i będzie świętować dziś wraz z młodszymi członkami rodu Windsorów.

Co więcej, Krzysztof Szczerski — minister z Kancelarii Prezydenta uznał, że książęca para nad Wisłą „powinna czuć się jak w domu". Dlatego nie zatrzyma się w żadnym hotelu, lecz w Belwederze, który specjalnie w tym celu „przeszedł mały lifting". To nie koniec atrakcji! William i Kate jutro pojadą do Gdańska, gdzie uścisnąć im dłoń będzie miał okazję Lech Wałęsa. Para zwiedzi też słynny Dwór Artusa oraz spróbuje nadmorskiego specjału — Goldwasser (wódki z płatkami złota).

Rzeczniczka prezydenta Gdańska zdradziła również, że książę i księżna Cambridge zostaną poczęstowani pierogami przez życzliwych mieszkańców miasta. Zaplanowano właściwie każdą minutę wizyty w Polsce — będzie prezentacja polskich start-upów, będzie przedstawienie w Teatrze Szekspirowskim, będzie złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Władza wychodzi z siebie, żeby przypodobać się członkom królewskiej rodziny, nie posiadającym zresztą realnego znaczenia politycznego. I nawet pomimo tych wzmożonych starań, wychodzi na to, że odwiedzili oni kraj nad Wisłą przejazdem, podobnie jak Trump . William i Kate mają już bowiem w Berlinie umówione spotkanie z Angelą Merkel. Nikt chyba nie uwierzy, że zapuściliby się na wschodnie rubieże Unii Europejskiej tylko po to, żeby spróbować pierogów.

