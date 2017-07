Waszczykowski robi czystki

Pracę stracić ma m.in. Tomasz Orłowski, ceniony specjalista od protokołu dyplomatycznego. „Był dyrektorem protokołu w MSZ, sprawował w tej dziedzinie nadzór podczas uroczystości pogrzebowych Lecha Kaczyńskiego na Wawelu, a potem w czasie ceremonii inauguracji prezydentury Bronisław Komorowskiego" — pisze o nim „Rz".

Orłowski był też polskim ambasadorem we Francji, obecnie zaś sprawuje tę funkcję we Włoszech. Dlaczego ma stracić posadę? „Rz" oraz „Wprost" nie mają wątpliwości: „ambasador podpadł politykom PiS, gdy pożałował limuzyny prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas wizyty we Włoszech".

Oprócz Orłowskiego polecą też inne głowy: Jerzy Marek Nowakowski (obecnie ambasador w Armenii) i ambasador przy biurze ONZ w Genewie Piotr Stachańczyk. Dołączą oni do odwołanego już wcześniej ambasadora w USA — Ryszarda Schnepfa. Witold Waszczykowski nie komentuje zmian kadrowych w swoim resorcie. Zainteresowanym mediom odpowiada hardo, że „minister spraw zagranicznych nie musi tłumaczyć swoich decyzji".

Według posła Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, Waszczykowski, tak jak zapowiedział, pozbywa się „złogów", ale nie tych „komunistycznych", tylko tych po ostatniej ekipie rządzącej. Trzaskowski zwraca bowiem uwagę na fakt, że wszyscy obecnie zwalniani byli albo wiceministrami w poprzednim rządzie, albo byli po prostu zaufanymi ludźmi członków rządu PO-PSL.

— Jednym z niewielu elementów zdrowego rozsądku Waszczykowskiego było do niedawna to, że nie wymieniał ambasadorów masowo. Wiedział, że wtedy nie mógłby już realizować swoich zadań. Był jednak za to mocno krytykowany w PiS — mówi Trzaskowski. Zapowiada też, że wkrótce do MSZ dotrze też i zapowiadana dekomunizacja. Sejmowa komisja, która pracuje nad ustawą pozwalającą na zwolnienia w resorcie „chce rozszerzyć lustrację na wszystkich zatrudnionych w placówkach, nawet księgowe i kierowców".

Być może minister Waszczykowski jest jednak lepszym dyplomatą niż się powszechnie uważa — wszystkie media co i raz nabierają się na wiadomości, w których wieszczy się jego rychłe zwolnienie. Tymczasem on nie tylko wciąż trwa na stanowisku, ale sam zaczął masowo zwalniać.

Kiedy PiS wymieni już wszystkie sprzątaczki w ministerstwach, może w końcu zauważy i prokuratora Piotrowicza.

