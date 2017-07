Grudniowy szczyt UE stanie się punktem zwrotnym w stosunkach Brukseli i Ankary?

© AP Photo/ Presidency Press Service via AP, Pool Erdogan: Odrąbiemy głowy zdrajcom!

Nie zdążyły ucichnąć dyskusje wokół przyjęcia przez Parlament Europejski raportu z apelem o wstrzymanie procesu negocjacyjnego ws. wstąpienia kraju do UE, a na kolejny krok zdecydowała się tym razem strona turecka. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w niedawnym wywiadzie dla stacji BBC powiedział, że Bruksela „traci czas jego kraju".

Jeśli Unia Europejska powie otwarcie: «Nie możemy przyjąć Turcji do wspólnoty» — pogodzimy się z tym. Następnie przejdziemy do planu B i C. Unia Europejska nie jest dla nas niezastąpiona — powiedział prezydent Turcji.

Członkini tureckiej delegacji w składzie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE), deputowana do tureckiego parlamentu Emine Nur Gunay w wywiadzie dla radia Sputnik skomentowała sytuację powstałą w stosunkach Turcji i UE oraz perspektywy dalszej współpracy między nimi. Według niej „zmiany wewnątrzpolityczne, które można zaobserwować w krajach UE w ostatnich latach, wzmocnienie populistycznych i ultraprawicowych tendencji, a co najważniejsze — kryzys strukturalny, który powstał wewnątrz UE po globalnym kryzysie gospodarczym z 2008 roku i pogłębił się po Brexicie, bardzo mocno wpłynęły na stosunki Turcji i Unii Europejskiej".

Jak podkreśliła Gunay, Turcja w ramach reform spełniła postawione jej warunki, jednak pomimo tego, Bruksela w wielu kwestiach stawia przed Ankarą bariery polityczne.

Jako przykład mogę podać ostatni raport Parlamentu Europejskiego. W przeddzień rocznicy próby dokonania przewrotu państwowego w raporcie potępiane są słownie działania puczystów, ale jednoczesnie wyraża się wdzięczność krajom, które udzielają azylu terrorystom FETO. Jak w takiej sytuacji można uwierzyć w to, że raport tej organizacji jest przejrzysty i niestronniczy? Unia Europejska powinna zademonstrować swoje jasne stanowisko wobec Turcji, odrzucając cechującą ją politykę podwójnych standardów, powinna przestać kręcić. I prezydent Turcji w swoim oświadczeniu mówi właśnie o tym — powiedziała turecka polityk.

Mówiąc o przyszłości stosunków Turcji i Unii Europejskiej podkreśliła:

„Myślę, że zaplanowany na grudzień szczyt przywódców państw UE może stać się punktem zwrotnym w stosunkach Turcji i Unii Europejskiej. Turcja nakreśli swoją strategię i politykę odnośnie współpracy z UE. Jeśli ze strony Brukseli zamiast populistycznej retoryki będzie widać podejście, oparte na wzajemnych interesach, proces negocjacyjny będzie kontynuowany. Przyszłość kwestii liberalizacji ruchu wizowego, realizacja porozumienia o readmisji uchodźców, rozszerzenie porozumienia o unii celnej i kwestie współpracy w walce z terroryzmem mogą sprzyjać zarówno pojawieniu się nowej, pozytywnej dynamiki w stosunkach dwustronnych, jak i powstaniu kolejnej fali napięcia. Wola i wizja polityczna dwóch stron będą mieć decydujące znaczenie dla przyszłości procesu negocjacyjnego oraz stosunków Ankary i Brukseli w roku 2018 i latach późniejszych.