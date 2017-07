„Nowymi ułatwieniami w handlu UE chce osłodzić Ukrainie gorycz porażki”

Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła nowe jednostronne preferencje handlowe dla Ukrainy — poinformowało Ria Novosti źródło w UE.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Ukraina dzieli Europę?

Preferencje handlowe na okres trzech lat zaczną obowiązywać we wrześniu. Ułatwienia w handlu z Ukrainą zostały wypracowane przez Komisję Europejską około roku temu jako uzupełnienie do porozumienia o wolnym handlu.

Rada UE ma nadzieję, że dodatkowe preferencje w handlu z Ukrainą poprawią sytuację gospodarczą tego kraju i dadzą mu impuls do przeprowadzenia reform gospodarczych.

Preferencje przewidują udzielenie Kijowowi dodatkowych kwot na bezcłowy wwóz do UE szeregu produktów. Mowa o kukurydzy (625 tys. ton), jęczmieniu (325 tys. ton), pszenicy (65 tys. ton), owsie (4 tys. ton), a także przetworzonych pomidorach (3 tys. ton), naturalnym miodzie (2,5 tys. ton) i soku winogronowym (500 ton).

Nowe ułatwienia przewidują też pełne zniesienie ceł na szereg towarów: miedź, aluminium, nawozy, barwniki, obuwie, a także sprzęt do nagrywania filmów i dźwięku. Aby uzyskać te przywileje Ukraina powinna hołdować trzem zasadom ustanowionym w umowie stowarzyszeniowej: respektować zasady demokracji, prawa człowieka i podstawowe wolności, a także nie ustawać w walce z korupcją.

Politolog, dziennikarz Jurij Swietow wyraził opinię, że nowymi ułatwieniami państwa europejskie próbują naprawić sytuację powstałą po 19. szczycie Ukraina-UE, który nie doprowadził do podpisania deklaracji końcowej.

Najwidoczniej aby osłodzić Kijowowi gorycz po spotkaniu UE-Ukraina, na którym nie doszło do podpisania deklaracji końcowej, zaczęły się rozmowy o preferencjach handlowych. Ukraina przecież tak chciała, żeby w tekście porozumienie znalazł się zapis o bliskiej akcesji Ukrainy do UE, co spotkało się z kategoryczną odmową.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky „Zwycięstwa" Ukrainy drażnią Europę

„Teraz Ukraina próbuje zawalczyć o swoje w drobnych kwestiach. Te preferencje sprowadzają się do tego, żeby zrewidować w kierunku zwiększenia różnego rodzaju kwoty. Obecnie są one tak małe, że ciągle są wyczerpywane. Oczywiście jakaś tam korzyść z tego będzie — Ukraina znajduje się teraz w tak trudnej sytuacji, że wszelkie formy wsparcia są jej potrzebne. Ale z pewności nie da to ukraińskiej gospodarce silnego impulsu. Kraj ma ogromne długi, które stale rosną, i nikt nie mówi o tym, jak je zwracać. Dlatego pozostaje tylko zatykać dziury małymi datkami i udawać, że jest postęp w zacieśnianiu relacji Ukrainy i Unii Europejskiej na poziomie gospodarczym" — uważa Jurij Swietow.