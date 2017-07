„Wampir z Bytowa" chce wyjść na wolność. „Nie jestem niebezpieczny!"

© AFP 2017/ Wojtek Radwanski Przełom w sprawie sądów! Duda stawia się Kaczyńskiemu

Pod koniec 2017 Pękalski kończy odbywanie kary, która została skrócona za dobre sprawowanie. „Wampir" miał wyjść w 2019, jednak ostatecznie wypuszczą go 11 grudnia. Zgodnie jednak z zeszłoroczną tzw. „ustawą o bestiach" Pękalski miał trafić na dalszą terapię do zamkniętego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Złożył jednak apelację od tego wyroku. Uważa, że spokojnie jest w stanie funkcjonować na wolności jak każdy inny obywatel.

— Chcemy przekonać Sąd Apelacyjny, że właśnie tak jest — powiedział pełnomocnik „Wampira z Bytowa", mecenas Marcin Klamann w rozmowie z PAP. — Nie mogę mówić o argumentach, jakie podniosłem w apelacji, bo całe postępowanie w tej sprawie ma charakter niejawny. Gdański sąd, który skierował mężczyznę do ośrodka, zadecydował też o pobraniu od niego przez policję materiału genetycznego, odcisków palców i opisu wizerunku oraz zdjęć — na wypadek, gdyby znów złamał prawo.

© Fotolia/ Izzetugutmen Ustawa o Sądzie Najwyższym jest OK

Pękalski, zwany „wampirem z Bytowa" to jeden z najgroźniejszych seryjnych zabójców w historii Polski. Mordował młode kobiety na terenie całego kraju w okresie od 1984 do 1992 roku. Po zatrzymaniu przyznał się do ponad 60 morderstw, jednak w trakcie procesu wycofał się ze swoich wcześniejszych zeznań i odmówił przyznania się do winy. Stwierdził, że do wzięcia na siebie winy namówili go policjanci, którzy kusili go obietnicą lepszego traktowania w więzieniu. Ostatecznie został skazany tylko za jedno zabójstwo — dostał karę 25 lat więzienia.

Teraz wampir z Bytowa domaga się wyjścia na wolność. Kategorycznie twierdzi, że nie jest „bestią" i nie potrzebuje dalszej izolacji. Czy Polska znów będzie drżała o własne bezpieczeństwo, tak jak w przypadku wyjścia na wolność innego przestępcy — Mariusza Trynkiewicza? Przekonamy się w połowie grudnia.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.