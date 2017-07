Wynalazca i prezes zarządu Microsoft Bill Gates zaapelował do kanclerz Angeli Merkel o to, by położyła kres niekontrolowanemu strumieniowi migrantów z krajów trzeciego świata.

W wywiadzie dla niemieckiej gazety Welt am Sonntag Gates powiedział: „Z jednej strony chce Pani wykazać swoją szlachetność, wyrażając gotowość przyjmowania uchodźców. Z drugiej strony im więcej dobrej woli Pani wykazuje, tym głośniej o niej w świecie, i ciśnie się do was coraz więcej ludzi z Afryki".

A co amerykańskiemu przedsiębiorcy do Europy? Multimiliardera niepokoi chyba aspekt humanitarny, to znaczy cywilizacyjne oblicze jutrzejszej Europy, jeśli będzie się tam przeciągać „wymiana ludności". Słowa geniusza komputerowego są dzisiaj szeroko omawiane w Europie. Bill Gates jest osobą wzbudzającą zaufanie. I kiedy ze trwogą mówi o przyszłości kontynentu: „Europa musi zrobić wszystko, żeby ludziom z Afryki było ciężej przedostawać się do Europy utartymi szlakami", ludzie mu się przysłuchują.

Tegoroczne dane statystyczne pokazują, że rozmowy o redukcji napływu uchodźców były przedwczesne. Napływ uchodźców z Libii i innych „wyrw" w Afryce Północnej daje każdego tygodnia 15-tysięczny przyrost ludzi w Europie.

Bez cienia złośliwej satysfakcji, nie można zapomnieć o tym, jak kraje Zachodu i USA wespół z ich arabskimi partnerami brały aktywny udział w niszczeniu Libii. Ten kraj nigdy nie był wzorem cnót, ale przynajmniej odznaczał się stabilnością. Zaś teraz Libia stała się głównym „hubem" migracyjnym między państwami Afryki i Europy.

I w tym miejscu należy wskazać na bezpośredni związek między europejskim kryzysem migracyjnym i antyrosyjską polityką UE. Niegotowość USA i Europy do pilnego zajęcia się rekonstrukcją Libii to irracjonalna polityka, która kłóci się z życiowym interesem Europy.

Jak wiadomo, już w toku kampanii wyborczej w USA generał Flynn opracował szczegółowy plan odbudowy Libii, który miał być zrealizowany razem z Rosją. Flynn został jednakowoż zdymisjonowany, a plany przewidujące współpracę z Rosją zostały zamrożone. Wychodzi na to, że Europa dusi się od kolejnych napływów migrantów z powodu rezygnacji ze współpracy z Rosją.

Jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, klucz do rozwiązania problemu z napływem migrantów spoczywa w dużej mierze w rękach Rosji. Tylko niezwłoczne zaprzestanie działań wojskowych w Syrii, likwidacja PI, a także rekonstrukcja Syrii, Libii i Iraku mogą ocalić Europę. Inna sprawa, że Europa musi tego sama chcieć, a w tym celu, żeby ratować sytuację, europejska biurokracja musi na początek dokonać czegoś psychologicznie dla niej niemożliwego — przyznania nie tylko zbrodniczości, ale też omyłkowości swoich działań.

Jak na razie nie wiadomo, czy UE na to pójdzie. Bill Gates mówił o pierwszych krokach mających na celu obronę granic. Od tego niewątpliwie należy zacząć. Ale potem trzeba będzie razem z Rosją ugasić bliskowschodni ogień. I to jest na dzień dzisiejszy życiowo ważna dla Europy sprawa.