ABW broni interesów Ukrainy?

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Ukraina dzieli Europę?

Korespondentka radia Sputnik rozmawiała o tym z z politologiem i publicystą Konradem Rękasem.

— Na Pana profilu na facebooku przeczytałam informację, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła przesłuchania członków Powiernictwa Kresowego. Pan jest przewodniczącym tej organizacji, stąd pytanie do Pana: a więc, o co chodzi? Czyżby o obronę interesów Ukrainy?



— Tak, funkcjonariusze ABW zaczęli wzywać do siebie przedstawicieli Powiernictwa Kresowego, członków władz naszej organizacji. Zablokowali również nasze konto bankowe. Jako przyczynę podając jednoznacznie: podejrzenie o działanie na szkodę państwa ukraińskiego. Jest to rzecz skandaliczna! To oznacza, że ABW Polski stała się jednym z wydziałów „służby bezpeki" Ukrainy.

To nie Polska, jak się niektórym wydawało, roztacza swoją opiekę czy pomoc na rzecz Ukrainy , a wręcz przeciwnie. To Ukraina już wprost ręcznie kieruje polską policją polityczną i dyktuje jej, które organizacje pozarządowe ma prześladować. Traktujemy to jako represje polityczne ze strony ABW. Nic w naszej działalności nie zatrąca nawet o zakres działania tej instytucji. Zajmujemy się z powodzeniem gromadzeniem świadectw i dokumentów związanych z polskim posiadaniem na Wschodzie i rewindykacją tych majątków. Nic do tego ABW mieć nie powinna, dlatego tego typu działania traktujemy jako próbę zastraszenia.

Oczywiście możemy zapewnić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zapewnić świeżo mianowanego generała Pogonowskiego, że tak, jak nie przestraszyliśmy się jego poprzednika generała Łuczaka, który już w czasach Platformy Obywatelskiej opowiadał, że Powiernictwo Kresowe jest antypolskie, tak nie przestraszymy się generała Pogonowskiego, który opowiada, że Powiernictwo Kresowe jest antyukraińskie. Tak należy odbierać działania jego podwładnych. Nie zastraszycie nas!