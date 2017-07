Schetyna: nie chcę majdanu w Warszawie!

Przewodniczący PO porównał to, co właśnie dzieje się w Polsce do ukraińskiej „rewolucji" z 2014 roku. „PiS robi wszystko, żeby w Polsce był drugi majdan" - powiedział telewizji Polsat.

— Nie chcę Majdanu w Polsce, ale Kaczyński i większość PiS robią wszystko, żeby doprowadzić do takiej sytuacji — powiedział Schetyna w geście bezsilności. — Ten Sejm, te ściany dużo słyszały i inwektyw, i przekleństw. Takie życie. Ten język parlamentarny nie jest taki jak powinien być, ale dziś rano liczyłem na refleksję, myślałem, że prezes przeprosi — stwierdził, nawiązując do nocnego wybuchu gniewu Jarosława Kaczyńskiego. Szef PiS w nocy z wtorku na środę krzyczał w Sejmie do posłów opozycji, ze „wycierają swoje zdradzieckie mordy imieniem jego brata", którego „zamordowali".

— To osoba, która podejmuje decyzje zamiast prezydenta, premiera. Jest szefem partii rządzącej, chce mieć wpływ na ministrów, a dziś słyszymy, że i na wszystkie sądy. Nie możemy na to pozwolić — ciągnął dalej Schetyna, wypytywany przez dziennikarza Polsatu, czy Platforma Obywatelska zamierza jakoś na te słowa zareagować. — Jeśli zaakceptujemy takie oskarżenia, to znaczy, że wszystko jest postawione na głowie. Demonstracje odbywają się codziennie, jest połowa lipca, a dziesiątki tysięcy ludzi wychodzą na ulice polskich miast, protestując przeciw łamaniu prawa.

Dziś wieczorem o 20.00 przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się kolejny protest. Przewodniczący PO zaprosił na niego w imieniu swojej partii.

— Polska nie jest własnością Jarosława Kaczyńskiego i musi on zdawać sobie z tego sprawę. Albo będzie wpisywał rozmowę o polityce i przyszłości Polski w zasady demokracji parlamentarnej, albo będzie robił wszystko, żeby tę demokrację złamać. Będę robił wszystko, żeby mu na to nie pozwolić — zapowiedział wojowniczo.

Podobieństwa sytuacji Polski i Ukrainy są widoczne: w obydwu przypadkach nastąpił wzrost znaczenia radykalnej prawicy. Schetyna zdaje się jednak zapominać o jednym — przewrót, który dokonał się w wyniku majdanu, wcale nie wyszedł Ukrainie na dobre. Poroszenko nie sprawdza się jako prezydent, kraj tonie w gospodarczym kryzysie, tysiące obywateli wyjeżdżają za pracą — choćby do Polski. Jeśli Schetyna widzi siebie jako drugiego Poroszenkę, powinien jednak dla dobra kraju zmienić plany.

