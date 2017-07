Wałęsa: to Jarosław Kaczyński odpowiada za Smoleńsk!

To było do przewidzenia: nocne okrzyki prezesa PiS o „zdradzieckich mordach" doczekały się stosownej reakcji. Lech Wałęsa jest jednak niezastąpiony w kryzysowych momentach.

© AFP 2017/ Wojtek Radwanski Przełom w sprawie sądów! Duda stawia się Kaczyńskiemu

Odkąd Lech Wałęsa odkrył istnienie Facebooka, nie jest lekko. Były prezydent robi wszystko, żeby skutecznie zwrócić na siebie uwagę. Tym razem jednak dość trafnie podsumował ostatnie oskarżenia wypowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego. We wpisie zatytułowanym „Prawda smoleńskiego nieszczęścia" Wałęsa wytyka prezesowi PiS, że to właśnie śmierć brata i katastrofa z 2010 wyniosły go do władzy:

„Jarosławie Kaczyński zwracam Panu i nie tylko Panu, uwagę, że scenarzystą poczynań, postępowań, dążeń programów i wszelkich działań dziś dokładnie to widać, ale tak było od zawsze był Pan.

Więc nieszczęście Smoleńskie i wszelkie błędy wtedy popełnione obciążają przede wszystkim Pana i Pańskie plany.

Pan jest głównym winowajcą tego nieszczęścia i to na Pana umyśle jest krew Smoleńskich ofiar." — pisze na Facebooku Wałęsa (pisownia oryginalna).

© AP Photo/ Alik Keplicz „Solidarność" wyrzuci Wałęsę?

Dalej zarzuca prezesowi PiS, że ten odpowiada również za „zbrodnie" wobec jego osoby — między innymi przez „zorganizowanie na dokumentach SB sprawy TW Bolek". „Kanalie to za małe określenie na Kaczyńskich" — zakończył ostro Wałęsa. Wpis ma w tej chwili 10 tysięcy polubień.

To nie pierwsze oskarżenie tego typu, które Wałęsa wysuwa wobec Jarosława Kaczyńskiego. Już w ubiegłym roku podczas obchodów kwietniowej rocznicy katastrofy pisał: „Jeśli zwycięży prawda, daję głowę, że pierwszymi z odpowiedzialnych za tragedię smoleńską będą bracia Kaczyńscy. Za niedobre, nieodpowiedzialne decyzje, za chęć wykorzystania Katynia do gry wyborczej i wiele innych".

Na fali nocnego wystąpienia w Sejmie pojawiły się w sprzedaży koszulki z napisem „Jestem kanalią i zdradziecką mordą, Jareczku". Internet kipi od memów, a oskarżycielskie słowa prezesa PiS przejdą za chwilę do politycznego kanonu cytatów. Wałęsa ma sporo racji, jednak jest w ich wygłaszaniu, jak zwykle, bardzo narcystyczny.

