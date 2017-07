Dlaczego Ukraina utraciła kontrolę nad Donbasem?

Niemożność osiągnięcia porozumienia między władzą i opozycją w okresie tzw. Euromajdanu doprowadziła do utraty przez Ukrainę kontroli nad Donbasem i przyłączenia Krymu do Rosji — powiedział były prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk w wywiadzie dla portalu „Korrespondent.net".

Jak powiedział Krawczuk, był on w tym czasie moderatorem okrągłego stołu, który miał doprowadzić do dialogu władzy i opozycji. Jednak wszystkie próby pojednania zakończyły się porażką z powodu wzajemnych oskarżeń. „Niestety ambicje obecnych tam osób przewyższały możliwość pojednania" — powiedział Krawczuk. Jeśli starania pierwszego prezydenta Ukrainy zostałyby zwieńczone sukcesem, nie doszłoby do przyłączenia Krymu do Rosji i do konfliktu na Donbasie — dodał były prezydent Ukrainy.

„Udało mi się zaprosić do rozmów praktycznie wszystkie zainteresowane strony. Ale do szczerej rozmowy nie doszło, bo wszystko zakończyło się wzajemnymi oskarżeniami. Próby wyprowadzenia jakiejkolwiek linii rozmów poniosły fiasko. Jeśliby nam się to udało, Ukraina uniknęłaby zarówno utraty Krymu, jak i konfliktu na wschodzie kraju" — zauważył były prezydent.

Krawczuk dodał, że dialog został zerwany przez ambicje obydwu stron konfliktu, wiarę władzy w to, że „siła jest po jej stronie".