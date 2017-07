Dochodzenie ws.zbrodni wojennych w Syrii potoczy się „zgodnie ze scenariuszem"

© REUTERS/ Carlos Barria Opinia: Trump poszedł Rosji na ustępstwo w Syrii

Unia Europejska przeznaczy 1,5 miliona euro na wsparcie „międzynarodowego — niezależnego i bezstronnego — mechanizmu" pod egidą ONZ, którego celem będzie przeprowadzenie dochodzenia w sprawie łamania prawa międzynarodowego od marca 2011 roku w Syrii i postawienie przed sądem winnych - poinformowała Komisja Europejska.

Sprawcy zbrodni wojennych jak najszybciej muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Unia Europejska po raz kolejny deklaruje swoje poparcie dla Syryjczyków i dla procesu politycznego, którym kieruje ONZ w celu pokojowego zażegnania kryzysu — służba prasowa Komisji Europejskiej cytuje wypowiedź szefowej dyplomacji unijnej Federici Mogherini.

Kwota, jaką Unia Europejska gotowa jest przeznaczyć na te cele, nie jest duża, ale nie o jej wysokość tu chodzi — podkreślił w audycji radia Sputnik politolog, członek rady ekspertów Instytutu Badań Społeczno-Gospodarczych i Politycznych Aleksiej Zudin.

„Kwota 1,5 miliona euro dla Unii Europejskiej, tym bardziej przeznaczana na takie bardzo złożone przedsięwzięcie, jest, rzecz jasna, niska. Można to więc uznać raczej za symboliczny gest. Według mnie najważniejsza kwestia polega nie na wielkości przeznaczanej kwoty, chociaż to także, rzecz jasna, ma duże znaczenie, lecz na tym, czym właściwie ma być ta tak zwana «niezależna komisja». Najciekawsze jest to, czym realnie będzie się zajmować. Wydaje mi się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że dochodzenie będzie prowadzone nie w sprawie popełnionych zbrodni wojennych, lecz wszystko potoczy się już utartym szlakiem. Wiemy, że od dłuższego czasu Unia Europejska i Stany Zjednoczone ciągle wysuwały wobec reżimu prezydenta Syrii Baszara Asada oraz wojsk syryjskiej oskarżenia o zbrodnie wojenne" — podkreślił Aleksiej Zudin.

Politolog dodał również kto mógłby wejść w skład takiej komisji.

„Damaszek jest wykluczony. W tych oświadczeniach, jakie składano, nacisk kładziony był na niezależnych ekspertów. Wobec tego myślę, że będzie to próba zgromadzenia ekspertów lojalnych wobec Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Będą działać pod kierownictwem ONZ. Jednakże można oczekiwać, że działalność komisji będzie podporządkowana tradycyjnym amerykańskiemu i europejskiemu stosunkowi wobec Syrii. Zgodnie z nimi cała odpowiedzialność za zbrodnie wojenne spadnie na Baszara Asada i częściowo też na rosyjskie siły lotniczo-kosmiczne" — powiedział Aleksiej Zudin.