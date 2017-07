Chińskie okręty straszą NATO na Morzu Bałtyckim

© flickr.com/ Ministerio TIC Colombia Rosyjskie władze walczą z anonimowością w internecie

Chińskie okręty dotarły do Bałtyku przez Morze Śródziemne, gdzie ćwiczyły ostrzał. Statki Chin były eskortowane przez jednostki brytyjskie, duńskie i holenderskie po wpłynięciu na europejskie akweny przez Kanał La Manche.

Pekin wysłała do Europy jeden ze swych najnowocześniejszych okrętów — niszczyciel 052D Hefei. Towarzyszą mu fregata rakietowa i okręt zaopatrzenia. Z kolei Rosja delegowała na te manewry około 10 okrętów, w tym korwety nowej generacji projektu 20380, Stierieguszczij i Bojkij. Ponadto biorą w nich udział śmigłowce i samoloty.

Rosyjsko-chińskie ćwiczenia morskie odbywają się od 2012 roku, ale po raz pierwszy zorganizowane je w Europie i na Bałtyku. Kolejne wspólne ćwiczenia Moskwy i Pekinu zaplanowano na wrzesień. Wówczas będą one miały miejsce na Dalekim Wschodzie, na Morzu Ochockim i Japońskim.

© REUTERS/ Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta MSZ Polski odpowiada na apel Departamentu Stanu USA

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że sojusz będzie obserwował przebieg rosyjsko-chińskich manewrów na Bałtyku.

Dyrektor Akademii Problemów Geopolitycznych, doktor nauk wojskowych Konstantin Siwkow komentuje wypowiedź Stoltenberga:

— Jest absolutnie zrozumiałe: na Morzu Bałtyckim zadomowiły się okręty krajów NATO, a Rosja i Chiny demonstrują, że obrały jeden front, jeden bojowy ład. Ćwiczenia odzwierciedlają ich gotowość do wzajemnego wspierania się i działania w porozumieniu. Manewry nie mają agresywnego charakteru, są umocnieniem współpracy w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Zarzuty Zachodu dotyczące agresywnego charakteru manewrów niewiele znaczą dla Rosji i Chin. NATO ma prawo do obserwowania ich przebiegu. Manewry są jednym z filarów rozwoju rosyjsko-chińskich stosunków. Potwierdzają gotowość Chin do współpracy z Rosją, współdziałania z Rosją we wszystkich kwestiach, m.in. w sferze bezpieczeństwa morskiego – wyjaśnił ekspert.

© AP Photo/ Andrew Harnik Spicer opowiedział, dlaczego się zwolnił

„Moskwa i Pekin zaostrzają stosunki z NATO agresywnymi manewrami na Bałtyku” – twierdzi Flemming Hansen, ekspert z Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych. Wywiad z politologiem pojawił się w „ Schleswig-Holstein Zeitung” po tym, jak 19 lipca grupa chińskich okrętów wojennych wpłynęła na wody międzynarodowe w pobliżu Danii. Politolog przypomniał, że Bałtyk jest jednym z regionów geopolitycznej konfrontacji między Rosją a NATO. Jego zdaniem manewry są odpowiedzią na dyslokację natowskich wojsk w krajach bałtyckich.

— Ta publikacja kolejny raz odzwierciedla politykę kierownictw USA i NATO, które nie są przyzwyczajone do tego, aby ktoś inny miał własne interesy narodowe w różnych regionach na świecie i w akwenach morskich – powiedział ekspert ds. wojskowości, redaktor naczelny czasopisma „Obrona Narodowa” Igor Korotczenko.

— Chińsko-rosyjskie ćwiczenia morskie są wyłącznie wewnętrzną sprawą Rosji i Chin. Nie zagrażamy nikomu, doskonalimy walkę z międzynarodowym piractwem, terroryzmem, obronę własnych interesów narodowych. Dlatego Rosja i Chiny będą przeprowadzać manewry tam, gdzie uznają za konieczne, potrzebne, i nie będą z nikim konsultować się w tej kwestii – zaznaczył Korotczenko.

© Sputnik. Witalij Ankow Rosja wymierzyła swoje rakiety w Chiny?

Yang Mian, ekspert z Centrum Stosunków Międzynarodowych Chińskiego Instytutu Komunikacji, w następujący sposób skomentował te ćwiczenia:

— Tendencja rozwoju chińsko-rosyjskich stosunków w ostatnich latach jest doskonała. We współpracy wojskowej również zauważono postępy. Wcześniej strony przeprowadzały manewry w różnych akwenach Oceanu Spokojnego. Tym razem wspólne ćwiczenia na Morzu Bałtyckim odzwierciedlają ścisłą współpracę między obu krajami w sferze wojskowej, wzajemne wsparcie strategiczne. Morze Bałtyckie jest daleką zagranicą dla Chin. To dobra okazja do treningu dla marynarki wojennej – ocenił Mian.