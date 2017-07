Wizyta delegacji USA w Donbasie - kontrola?

O szczegółach wizyty poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Volker oświadczył, że po wizycie na Ukrainie planuje wrócić do Waszyngtonu, aby przekazać swoje rekomendacje ws. sytuacji w Donbasie, a także zamierza spotkać się z przedstawicielami „czwórki normandzkiej", Unii Europejskiej, NATO, OBWE oraz brytyjskimi dyplomatami w celu omówienia sytuacji w regionie.

Przyjechałem tutaj osobiście, aby zapoznać się ze szczegółami tych wydarzeń. Mogę powiedzieć, że jest to ogromna tragedia, wiemy przecież, że Ukraina to odnoszące sukcesy państwo…. Naszym najważniejszym zadaniem jest przywrócenie jedności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Jak zrozumiałem, nie jest to uśpiony konflikt, a gorąca wojna, której stawka jest bardzo wysoka — ludzkie życie — cytuje Volkera sztab jednostki „Donieck" na Facebooku.

W wywiadzie dla radia Sputnik politolog Andriej Suzdalcew skomentował znaczenie wizyty delegacji Departamentu Stanu USA w Donbasie.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Wizyta przedstawicieli Departamentu Stanu USA w Donbasie

„Jest to druga wizyta nowego specjalnego przedstawiciela USA ds. kryzysu na Ukrainie, przy czym dość operatywna. Obecnie nosi ona wyłącznie prokijowski charakter. Słowa przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, że na Ukrainie, w Donbasie toczy się prawdziwa «gorąca wojna», formalnie demonstruje, że nie są one neutralne, a że będą rozmawiać o solidarności USA z Ukrainą. Oprócz tego w trakcie wizyty na Ukrainie Volker ma zamiar omówić z władzami Kijowa suwerenność i integralność terytorialną kraju, a w tej kwestii strona amerykańska jest zwolennikiem starej interpretacji.

Amerykańska wersja potwierdza ukraińską suwerenność w tych granicach, które Ukraina otrzymała po wyjściu ze Związku Radzieckiego. Jednak kiedy państwo się rozpadło, terytoria, które zamieszkuje w większości ludność rosyjskojęzyczna, przestały widzieć się w składzie Ukrainy. Ukraina to zignorowała, co doprowadziło do konfliktu obywatelskiego, a poźniej do wojny w Donbasie i odłączenia się Krymu. Jednak zdaniem Stanów Zjednoczonych to, co udało się kiedyś wyrwać Rosji, należy do Ukrainy. Właśnie taka dewiza przyświeca ich działaniom" — powiedział Andriej Suzdalcew.

Politolog Iwan Meziucho uważa natomiast, że wizyta Kurta Volkera na Ukrainie kolejny raz potwierdza, że Kijów nie jest w stanie prowadzić samodzielnej polityki.

Moim zdaniem wizyta, złożona przez delagację Departamentu Stanu USA na czele z Kurtem Volkerem grupie operacyjno-taktycznej Donieck w Donbasie, wygląda jak kontrola zagospodarowania środków pieniężnych, przeznaczonych przez Waszyngton na przeprowadzenie tak zwanej operacji ATO i działań z nią związanych. A późniejsze spotkanie przedstawicieli Departamentu Stanu z ukraińskim kierownictwem świadczy o tym, że Biały Dom traktuje Kijów jak swojego wasala.

Gdyby Ukraina faktycznie była niezależnym państwem, to nie omawiałaby z Departamentem Stanu kwestii swojej suwerenności i integralności terytorialnej.

Oprócz tego wizyta delegacji Departamentu Stanu na Ukrainie może być związana ze zbiorem informacji w celu przeprowadzenia kolejnych antyrosyjskich ataków, w których Moskwa zostanie oskarżona o wszystkie problemy Ukrainy. Nie wykluczam rownież, że Kijów przedstawi jakieś fałszywe dowody, na przykład na łamanie praw człowieka ze strony Rosji. Cóż, będzie to robić już nie pierwszy raz — powiedział politolog.