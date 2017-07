„USA działają na szkodę UE, a nie Rosji"

Wicedyrektor Instytutu Historii i Polityki Moskiewskiego Pedagogicznego Uniwersytetu Państwowego, politolog Władimir Szapowałow uważa, że w sytuacji z nowymi sankcjami USA wobec Rosji ujawnia się rywalizacja gospodarcza między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, co wprowadza rozłam w polityce sankcji ze strony Zachodu.

© Sputnik. Władimir Astapkowicz Krym i sankcje wejdą do rosyjskich podręczników historii

„Najważniejszym, zakładam, efektem ewentualnego wprowadzenia sankcji jest to, że ulega rozpadowi jednolity blok przeciwników Rosji. Polityka sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych, popierana stale przez Unię Europejską, może przekształcić się w politykę sankcji przeciwko Unii Europejskiej. Przecież chodzi zarówno o Nord Stream 2, jak też o inne projekty podobnego rodzaju. Przecież u podstaw tego pakietu sankcji leżą konkretne posunięcia wymierzone przeciwko w te spółki, które będą inwestować w rosyjskie firmy energetyczne, a chodzi przecież, w pierwszej kolejności, o spółki europejskie. Wcześniej Stany Zjednoczone, Unia Europejska i ich sojusznicy mówili wspólnym głosem, obecnie natomiast sytuacja diametralnie się zmieniła. Stany Zjednoczone, wprowadzając ten pakiet sankcji, walczą nie tyle z Rosją, co z Unią Europejską. W zasadzie jest to rywalizacja gospodarcza między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, w związku z czym Stany Zjednoczone stawiają kraje europejskie w bardzo niekorzystnej dla nich sytuacji" — podkreślił Władimir Szapowałow.