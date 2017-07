Nowa teoria spiskowa PiS: opozycja przygotowuje ataki terrorystyczne

TVP Info nakręca drugą po zamachu w smoleńsku teorię spiskową, a jej twarzą oficjalnie został wczoraj Witold Waszczykowski. To on na antenie TVP Info forsuje pogląd, że to nie wkurzeni ludzie wyszli na ulice polskich miast protestować przeciwko niedemokratycznym ustawom, ale stoją za nimi światowe instytucje, kapitał i politycy.

— Za tym stoją potężne siły, za tym stoją pieniądze i wpływy (…). Uszczelniliśmy system podatkowy. Ktoś te pieniądze stracił. To domy medialne, banki, korporacje międzynarodowe. I to są potężne siły które ingerują w tym momencie w Polsce, aby te pieniądze odzyskać — powiedział Witold Waszczykowski w programie „Gość poranka". — Mamy do czynienia ze zorganizowanymi próbami obalenia władz. Opozycja i część sił europejskich nie zaakceptowała wyniku wyborów, zarówno prezydenckich jak i parlamentarnych.

I uwaga, najważniejsze: — Następnym krokiem będą akcje, które już się zaczynają, przeciwko politykom, przeciwko biurom poselskim, mieszkaniom. Jestem przekonany, że dojdzie do jakiegoś terroru słownego, retorycznego, a skończy się, być może, jakimiś akcjami terrorystycznymi przeciwko państwu polskiemu.

© Sputnik. Alexei Druzhinin Parlament prosi Putina o wprowadzenie restrykcji wobec Polski

TVP Info nie poprzestała jednak na zaproszeniu do studia spanikowanego Waszczykowskiego. Nakręca spiskową narrację o zagrożeniu dalej. W odpowiedzi na artykuł Bartosza Kramka (instrukcja przejęcia władzy inspirowana ukraińskim majdanem), o którym zrobiło się w ostatnich dniach głośno w sieci — tv narodowa wyemitowała „demaskatorski" materiał o tym, że polskie agencje PR-owe ściągają demonstrantów na uliczne protesty. Samego Kramka zaś oskarżono o współpracę z Georgem Sorosem — pomimo iż jego wpis nie miał nawet szczególnie powalającej ilości udostępnień na Facebooku. To TVP Info zrobiła mu realną reklamę.

Czy wkrótce nowa religia zwolenników rządu zdyskredytuje religię smoleńską? Jest na to spora szansa. Mamy do czynienia z podobnym poziomem „dowodów" na spisek: redaktorzy TVP są oburzeni m.in. na to, że protestujący przychodzą na demonstracje z takimi samymi świeczkami. Strzeżcie się!

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.