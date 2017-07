Nieposłuszna Turcja: rosyjskie S-400 kolą w oczy USA

Politolog wojskowy, kierownik Katedry Politologii i Socjologii Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Plechanowa Andriej Koszkin uważa, że Stany Zjednoczone przyzwyczaiły się do dyktowania swych warunków, a w tym przypadku Turcja podejmuje samodzielną decyzję, co wywołuje niezadowolenie Waszyngtonu.

„Ukształtowała się unikalna sytuacja: Turcja zwróciła się do Rosji o nowoczesne wyrzutnie rakietowe S-400. Sens sprowadza się do tego, że Turcja jednocześnie wychodzi ze składu systemu obrony przeciwlotniczej NATO. Niepokoi to poważnie nie tylko przymierze północnoatlantyckie, lecz w pierwszej kolejności Stany Zjednoczone. USA, jako kraj dominujący nie tylko w NATO, lecz również ubiegający się o tę pozycję na świecie, chciałyby dyktować warunki wszystkim państwom — kto, gdzie i jaką broń ma kupować" — powiedział Andriej Koszkin w audycji radia Sputnik.

Ponadto, jego zdaniem, Amerykanom nie podoba się, że broń i sprzęt wojskowy produkcji rosyjskiej cieszą się popularnością w innych krajach.

„Okazuje się, że rosyjska broń jest doceniana nie tylko w Turcji, lecz również w Iraku, w innych państwach obecnie także poruszana jest kwestia uzyskania broni i sprzętu wojskowego wysokiej klasy. Tym bardziej że wszystkim podobają się relacje z Rosją na rynku broni" — podkreślił politolog do spraw wojskowości.