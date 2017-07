I w sumie tak też się dzieje.

Amerykanie znaleźli kolejny sposób na wyciśnięcie z Europy wszystkich soków. W tym celu muszą pozbawić staruszkę rosyjskiego gazu, blokując budowę gazociągów.

„Dla Rosji bez wątpienia będzie to nieprzyjemnym ciosem — nieprzyjemnym i ciężkim, ale mimo wszystko nie fatalnym. Ale już zakup przez Europę amerykańskiego gazu za 500 dolarów zamiast rosyjskiego za 200 dolarów może wpędzić ją w fatalny stan.

Najśmieszniejsze, że wszystko to dzieje się pod szlachetnym hasłem obrony bezpieczeństwa energetycznego sojuszników.

Swoją nową sankcyjną ustawą USA złamały zwyczajowy schemat, czyniąc kilka otwartych, agresywnych wypadów w stronę Europy, którą trochę zmroziło takie zagranie, ale ostatecznie odpowiedziała tym samym, wydając ostre komentarze i oficjalne oświadczenia.

Otwarta pozostaje odpowiedź na pytanie, czy Unii Europejskiej uda się tym razem w konfrontacji z amerykańskim bratem, sojusznikiem i partnerem obrócić sytuację na swoją korzyść. Nie można na pewno nie doceniać siły politycznego drapieżnika, który przez ostatnie tysiąclecie nabrał doświadczenia w sztuce wyżywania.

Błyskawiczność rozwoju sytuacji wokół sankcyjnego projektu ustawy — oczywiście bez jakiegokolwiek uprzedzenia europejskich partnerów — świadczy o najważniejszym: Stany Zjednoczone i Europa znajdują się w ostrym niedoczasie. Przy czym mowa nawet nie o latach, lecz o miesiącach i tygodniach.

Dosłownie tu i teraz podejmowane są decyzje które określą okrawaną geopolityczną konstrukcję świata. A pośpiech, otwarta konfliktowość i emocjonalność reakcji obydwu stron — zarówno USA, jak i Europy — zdradzają ich nerwowość i zaniepokojenie.

Co się tyczy Rosji, to Kreml, choć formalnie stanowi główny obiekt nowej ustawy sankcyjnej, zachowuje spokój wobec wszystkiego, co się wokół niej dzieje, ograniczając się do zdawkowych „skrajnie negatywnych" ocen przygotowywanego projektu ustawy. Nawet jeśli to spokój na pokaz, dla innych krajów takich jak Irak, Katar czy Turcja, jest on w pełni przekonywujący.

Stare utarte wyrażenie głosi, że „uciekający generał w okresie pokoju budzi śmiech, a w okresie wojny — panikę". O ileż to twierdzenie jest prawdziwsze w stosunku do wielkich mocarstw stanowiących o losach świata.