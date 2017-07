„Rozmowy na temat pokoju swoją drogą, a wojna swoją"

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Niemcy i Francja mają przepis na Donbas

Podkreśla się, że „rozejm między jednostkami wojskowymi i wycofanie broni ciężkiej powinno być priorytetem".

Sprawozdawca polityczny, dziennikarz Władimir Skaczko w wywiadzie dla radia Sputnik poddał w wątpliwość założenie, że apele wzywające do wprowadzenia rozejmu zostaną usłyszane przez Kijów:

„Padają rutynowe oświadczenia o tym, że pokój należy respektować, a działania zbrojne trzeba zawiesić. Jednak te działania bynajmniej nie ustają. W czerwcu tego roku zostało podpisane tak zwane porozumienie chlebowe, aby po obu stronach okopów można było zebrać plony. Jednak porozumienie te nie jest respektowane. W akompaniamencie rozmów na temat pokoju trwa wojna. Specjalny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy Kurt Volker wypowiedział ciekawe zdanie: Ukraina jest prosperującym państwem, któremu należy zapewnić integralność terytorialną i pokój. Jest to podwójna sytuacja — w prosperującym państwie przecież nie może być żadnej wojny" — powiedział Władimir Skaczko.

Ostrzały Donbasu przez ukraińskie siły zbrojne sprawozdawca polityczny nazwał wywieraniem presji przez Kijów na południowy wschód kraju:

„Jest to formą presji, z jednej strony na ludzi w proklamowanych w trybie jednostronnym republikach Donieckiej i Ługańskiej. Z drugiej strony jest to sposobem potwierdzania własnej wagi dla Zachodu: jak wykazała, na przykład, wizyta Kurta Volkera w Doniecku, wojna nadal jest sprawą bardzo aktualną. Niejasne jest, do czego to potrzebne. Istnieje podejrzenie, że Volker, popychając reżim Poroszenki w kierunku wojny, pragnie uczynić go jeszcze bardziej posłusznym. Leży to także w interesie Poroszenki. Tylko wojna bowiem pozwala mu na otrzymywanie wszechstronnego wsparcia od Zachodu — od pieniędzy, broni, do pomocy politycznej i dyplomatycznej w takich sprawach" — powiedział Władimir Skaczko.