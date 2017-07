„Chamstwo USA w Zatoce Perskiej"

© AFP 2017/ Felix Garza Amerykański okręt ostrzelał irański statek

Jak oświadczono w korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej, incydent miał miejsce w północnej części zatoki. Amerykański statek podpłynął do okrętu wojennego jednostki Sił Zbrojnych Iranu, który patrolował wody międzynarodowe, i dwukrotnie wystrzelił w powietrze „w celu prowokacji i zastraszenia ".

Ekspert do spraw wojskowości, komandor podporucznik rezerwy Dmitrij Litowkin w audycji radia Sputnik podkreślił, że amerykańskie okręty nie powinny przebywać w tym rejonie.

Chodzi o Zatokę Perską — to bardzo daleko od amerykańskich akwenów terytorialnych, a ogień otworzył amerykański dozorowiec, który, w zasadzie, powinien znajdować się w akwenach terytorialnych Stanów Zjednoczonych. Iran ma wybrzeże nad Zatoką Perską, posiada swoją terytorialną strefę morską, którą kontroluje i w której zapewnia bezpieczeństwo. Co tam robi marynarka amerykańska — oto jest pytanie. W tym regionie Stany Zjednoczone mają kilka dużych baz marynarki wojennej. Prawdopodobnie kontrolują one transport produktów petrochemicznych. Jednak z punktu widzenia międzynarodowego prawa morskiego i światowego ustawodawstwa poczynania Amerykanów w regionie są sprzeczne z prawem. To nieukrywane chamstwo. Dlaczego USA są obecne w Zatoce Perskiej? Dlatego, że prowadzą operację zbrojną w Iraku i usiłują też krzewić demokrację w Syrii. Wszystkie pozostałe państwa w tym regionie nie zgadzają się z taką postawą i, niewątpliwie, zakłócają ten proces — powiedział Dmitrij Litowkin.