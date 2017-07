„Niektóre kraje zachodnie wolą inwestować w terroryzm zamiast z nim walczyć"

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Syria zapewni rosyjskim firmom szczególne warunki

„Na danym etapie polityka państwa rozwija się w dwóch równoległych kierunkach. Po pierwsze prowadzona jest walka z terroryzmem. W tej sferze Syria, wspierana przez rosyjskich sojuszników, odniosła wydatne sukcesy. Po drugie trwa uregulowanie sytuacji politycznej. Braliśmy udział we wszystkich międzynarodowych rozmowach politycznych w Genewie. Największa trudność, z którą przyszło nam się zderzyć, polega na tym, że niektóre państwa zachodnie nie chcą walczyć z terroryzmem. Wolą za to inwestować w to zjawisko, które sieje strach i przerażenie" — powiedział wiceszef syryjskiej dyplomacji.

Polityk uważa, że wszystkie problemy w regionie są związane z dążeniem krajów zachodnich do przywrócenia sobie kolonialnej dominacji. USA są najbardziej winne szerzenia się plagi terroryzmu i związanego z nim strachu. Wzmacniając swoje pozycje USA działają poza prawem i z pominięciem międzynarodowych instancji.

© AP Photo/ Hussein Malla Trump postanowił zaoszczędzić na Syrii

Co się tyczy oskarżeń pod adresem syryjskiego rządu w kwestii wykorzystywania broni chemicznej, syryjski dyplomata powiedział: „niejednokrotnie zwracaliśmy się do kompetentnych organizacji z prośbą, by przeprowadziły szeroko zakrojone śledztwo. USA odrzuciły jednak takie podejście. Waszyngton tylko powiela ataki przeciwko cywilom. Rosja i Syria przeprowadziły w tej sprawie konsultacje i wypracowały plan działań odwetowych, do których przystąpią w odpowiednim momencie".

Jak powiedział al Mikdad, syryjski rząd współpracuje z 23 międzynarodowymi organizacji pozarządowymi, które koordynują swoją pracę z oficjalnymi osobami w państwie. Ta lista byłaby znacznie dłuższa, jeśli tylko wszystkie organizacje humanitarne zajmowałyby się niesieniem pomocy cywilom, a nie terrorystom, co czynią na zamówienie swoich sponsorów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji — dodał rosyjski dyplomata.