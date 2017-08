Opinia: USA szukają winnych konfliktu na Ukrainie. Niech spojrzą w lustro

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Niemcy i Francja mają przepis na Donbas

„Prezydent dał jasno do zrozumienia, że destabilizująca działalność Rosji i wspieranie fałszywych rządów oraz ich działań na Ukrainie jest nie do zaakceptowania" — powiedział. Dodał również, że Stany Zjednoczone „oczekują zmiany postępowania Rosji". „Prezydent i ja w dalszym ciągu mamy ogromną nadzieję, że zobaczymy inne postępowanie rosyjskiego rządu" — powiedział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych podczas oficjalnej wizyty w Tallinie.

Przypomnijmy — stosunki Rosji i Zachodu uległy pogorszeniu z powodu sytuacji na Ukrainie. Moskwa niejednokrotnie odrzucała oskarżenia krajów zachodnich o ingerencję w sprawy Ukrainy informując, że nie jest stroną wewnątrzukraińskiego konfliktu na Donbasie i podmiotem Porozumień mińskich ws. uregulowania sytuacji w regionie.

Przewodniczący Międzynarodowej Rady Rodaków Rosyjskich Wadim Kolesniczenko w wywiadzie dla Radia Sputnik wyraził opinię, że Waszyngton powinien zrozumieć, że należy przestać rozmawiać z Rosją z góry.

„Stany Zjednoczone do tej pory nie zrozumiały, że świat przestał być jednobiegunowy, i że Rosja nie jest małym dzieckiem w piaskownicy, które jakiś «duży pan» może ukarać. Rosja to samowystarczalne państwo, które jest pełnoprawnym graczem na arenie polityki zagranicznej, i które będzie walczyć o to, aby wszycy prowadzili politykę na jednakowych i równych warunkach przy przestrzeganiu norm międzynarodowego prawa" — podkreślił Wadim Kolesniczenko.

Przypomniał również, że Rosja nie jest uczestnikiem konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

„Zmuszanie Rosji do podejmowania jakichś działań na Ukrainie — nie ma najmniejszego sensu. Rosja nie jest uczestnikiem konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Jego stroną jest rząd Ukrainy i naród Ukrainy. A wojna ta została rozpętana według planu Departamentu Stanu USA. Dlatego, aby zakończyć ten konflikt, Stany Zjednoczone powinny zwrócić się nie do Rosji, a do siebie samych i do swoich elit politycznych" — uważa Wadim Kolesniczenko.