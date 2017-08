Powstanie Warszawskie: bez Smoleńska się nie liczy

© Fotolia/ Dianaduda Polska odpowiada Komisji Europejskiej

Po awanturze okołopowstańczej, która wywiązała się pomiędzy środowiskami kombatanckimi a MON i Pałacem Prezydenckim, w tym roku przezornie odczytano krótki Apel Pamięci. Zamiast wszystkich 96 ofiar katastrofy z 2010, wspomniano w nim tylko pięć osób: Lecha Kaczyńskiego, prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, prezesa zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy AK Czesława Cywińskiego, oraz dwóch żołnierzy powstania — Stanisława Komornickiego i Zbigniewa Dębskiego.

Jednak i w tym roku powstańcy nie odpuścili władzy. Prezydent Duda podczas obchodów na Placu Krasińskich w Warszawie usłyszał, co o rządach PiS myślą ci, którzy naprawdę przyczynili się do odzyskania niepodległości. Prezes zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski, który w zeszłym roku sprzeciwiał się upolitycznieniu obchodów, wczoraj wieczorem w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na niebezpieczne dzielenie Polaków na lepsze i gorsze sorty.

— Nas można zaliczyć do tego sortu, który przeżył wojnę, utratę wolności, okupację, walkę z bronią w ręku o niepodległość i niewolę. Innym sortem są ludzie, którzy urodzili się już po solidarnościowym zrywie i nie czuli tego, co to jest brak wolności i niepodległości, bo żyją w wolnym państwie (…) — mówił. — Panie prezydencie, proszę nie posądzać nas, że kandydujemy na jakiekolwiek stanowisko — nie. My tylko martwimy się o naszą ojczyznę. Pytanie, kto martwi się o nas, pozostawiam bez odpowiedzi.

Ważny apel wypowiedziała wczoraj również inna weteranka powstania, Wanda Tkaczyk-Stawska podczas ceremonii nadania jej tytułu Honorowego Obywatela m. st. Warszawy na Zamku Królewskim. Zaapelowała o to, aby Polska w ramach pamięci o powstaniu, pomagała najmłodszym — zwłaszcza tym z ogarniętej wojną Syrii.

© Zdjęcie: Public domain Kadry z Powstania Warszawskiego 10

— Bardzo bym chciała, żeby Warszawa przyjęła dzieci ranne, których w tej chwili nie wpuszczono do naszego kraju, chociaż my mamy jeszcze stale w pamięci nasze ranne dzieci, a przede wszystkim dzieci, które wyprowadził Anders — powiedziała odznaczona weteranka.

Dziś o 17.00 Warszawa uczci swoich powstańców minutą ciszy. Jedni uczczą tych z 1944, inni tych z 2010.