Wszystko można przeliczyć na dolary

© AP Photo/ Susan Walsh NI: Rosja zyska na nowych amerykańskich sankcjach

Politolog, członek rady ekspertów Instytutu Badań Społeczno-Gospodarczych i Politycznych Aleksiej Zudin na antenie radia Sputnik podkreślił, że po raz pierwszy od wielu lat antyrosyjskie działania Stanów Zjednoczonych wywołały tak gwałtowną reakcję Europy.

„Chyba po raz pierwszy w postradzieckiej historii działania Stanów Zjednoczonych przeciwko Rosji wywołały tak duże niezadowolenie Unii Europejskiej. Po tym, kiedy stało się jasne, że sankcje zostaną wprowadzone i poważnie dotkną firm i gospodarki UE, ze strony Europejczyków padło wiele ostrych słów — np. o tym, że działania Stanów Zjednoczonych są nie do przyjęcia, i że Unia Europejska nie wyklucza kroków odwetowych. Ta sytuacja zakładała tak naprawdę, że odbędzie się kolejna runda i będą nią negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską ws. treści tych nowych sankcji. Najważniejsze jest tutaj z pewnością to, czy takie negocjacje się odbędą, ponieważ od poinformowania o nich do faktu ich realizacji jest dość długa droga. I druga ważna kwestia — w jakim stopniu Europa zadowoli się tłumaczeniami i możliwymi ustępstwami ze strony Trumpa i czy w ogóle dojdzie do takich ustępstw" — powiedział Alieksiej Zudin.

© Sputnik. Sergey Guneev USA chcą kontynuować współpracę z Rosją, mimo sankcji

Z kolei Yves Pozzo di Borgo, francuski senator, wiceprzewodniczący komisji ds. międzynarodowych wyraził opinię, że Amerykanie wychodzą poza ramy prawa międzynarodowego i wprowadzają swoje własne sankcje. Tak naprawdę interesuje ich tylko handel.

„Amerykanie mają nadmiar gazu łupkowego, dlatego próbują go sprzedać. I co robią? Ponieważ największe zapasy gazu znajdują się w Katarze i Iranie, zmuszają Arabię Saudyjską do wprowadzenia sankcji przeciwko Katarowi. W Europie, ponieważ powstały problemy z dostawami gazu przez Ukrainę, postawiono na Nord Stream i co robią Amerykanie? Wprowadzają sankcje przeciwko temu gazociągowi. Jeśli Europejczykom wystarczy odwagi, mogliby zabronić europejskim koncernom kupowania gazu łupkowego. Przecież cała polityka Stanów Zjednoczonych jest oparta na handlu. Jeśli prowadzą wojnę, to robią to dla branży wojskowo-przemysłowej. Jeśli wprowadzają sankcje dotyczące gazu, to po to, aby mieć możliwość sprzedawania swojego gazu" — powiedział francuski senator Yves Pozzo di Borgo.