IPN walczy z czołgami. „Muszą zniknąć!"

Urząd miasta kilka dni temu przeprowadził ankietę wśród mieszkańców miasta i większość opowiedziała się w niej zdecydowanie za pozostawieniem czołgów. Trzy tysiące osób chciało czołgów bronić. Tylko 140 osób chciało ich usunięcia. Generalnie magistrat zajął to samo stanowisko , co drawszczanie. Czołgi są własnością samorządu, nie Skarbu Państwa ani IPN i tego ratusz zamierza się trzymać.

— Zrobimy wszystko, by czołgi zostały — oświadczyła sekretarz miasta Elżbieta Koba.

Miasto zaproponowało, że przerobi czołgi na pomniki. Mianowicie zdejmie z nich tablice pamiątkowe — bo tylko one stanowią o tym, że czołgi mają być „symbolami komunizmu". Zresztą częściowo zdekomunizowano je już we wczesnych latach 90. — usunięto z nich czerwone gwiazdy i przemalowano. Innym nieoficjalnym pomysłem miasta na to, jak ominąć problem, jest schowanie czołgów w magazynach na kilka miesięcy a potem znów ustawienie ich na terenie miasta jako zwyczajnych obiektów architektonicznych. Ale IPN jest nieugięty. Ustawa dekomunizacyjna to świętość:

— Pomniki niespełniające tych warunków podlegają usunięciu z przestrzeni publicznej w drodze decyzji wojewody po zasięgnięciu opinii IPN. Ustawa nie mówi nic o przerabianiu pomników czy zmianie ich nazwy bądź symboliki, co miałoby uchronić je przed wspomnianym usunięciem — powiedział Paweł Knap ze Stanowiska ds. Upamiętniania Walk i Męczeństwa szczecińskiego IPN. I składa „propozycję nie do odrzucenia":

— Same czołgi, po likwidacji pomnika, mogą zostać przeznaczone przez samorząd do celów zgodnych z cytowaną ustawą. Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie ich jako eksponaty do jednego z muzeów w regionie. Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, gdzie powstanie stała ekspozycja poświęcona historii stosunków polsko-rosyjskich w XX w., w tym dziejom tego typu upamiętnień.

Ustawa dekomunizacyjna w życie wchodzi 22 października. Jednak pisowskie samorządy na własną rękę już wcześniej „dekomunizowały" swoje rejony. Podobną bitwę o czołg stoczył kilka lat temu burmistrz z PiS w podwarszawskim Wołominie. Mieszkańcy do ostatniej chwili bronili czołgu, który stał przy wjeździe do miasta. W pewnym momencie nawet przemalowali go na różowo, żeby dobrze się kojarzył. Mieszkańcy Drawska tez raczej są na straconej pozycji. IPN żywemu nie przepuści.

