O Moście Krymskim ukraińskie media pisały obficie i pod różnym kątem - że nie istnieje, że przechodzi w miejscu pękniecia płyt tektonicznych, że w ogóle nie da się go zbudować - „jeśli faszystom się nie udało, to nikomu się nie uda. To oczywiste dla każdego myślącego Ukraińca".

Wczoraj most znów znalazł się w ukraińskim polu informacyjnym — teraz zadaje nieodwracalną szkodę ukraińskiej gospodarce, w związku z czym Kijów przygotowuje pozew, z którym wystąpi przed trybunałem międzynarodowym.

Nietrudno zrozumieć, o co Ukrainie chodzi — „za wszelką cenę dobić Rosję". W tym incydencie chodzi jednak również o zboże. Dosłowne, a zarazem skandaliczne.

Rzecz w tym, że za Cieśniną Kerczeńską znajdują się dwa porty, które mają możliwość przeładunku zboża: w Berdiańsku i Mariupolu. Oba porty borykają się ze zmniejszeniem wielkości obrotów. I winę za to znów ponosi Rosja. Otóż, od 2013 roku Ukraina oficjalnie dostarcza zboża syryjskim dżihadystom. W dokumencie ze sprawozdaniem z handlu zbożem wyraźnie ukazano odbiorców. Wśród nich figuruje Syria. Problem w tym, że z prawowitymi władzami Syrii Ukraina nie zawierała żadnych umów na dostawy zboża.

Oto co ujawnił ukraiński deputowany o nazwisku Moskal: „W 2013 roku Ukraina zaciągnęła kredyt w wysokości 3 mld dolarów w zmian za dostawę zboża do Chin. Ale Chiny otrzymały tego zboża na sumę 153 mln dolarów. Na pozostałe pieniądze Chin zboże dostarczono do Etiopii — o wartości 28 mln dolarów, Monako — 14 mln, Arabii Saudyjskiej — 7 mln; do syryjskich powstańców wysłano trzy partie zboża o wartości 325 tys., 7,2 mln i 10,4 mln dolarów; Iranowi sprzedano zboża na sumę 24 mln dolarów, Kenii — 11 mln, Filipinom — 1,5 mln, Szwajcarii — na sumę 62 mln i 8,9 mln, Egiptowi — na kwotę 26,3 mln dolarów.

Walczących dżihadystów trzeba karmić, i trzeba to robić tanim kosztem. Doskonale nadawał się do tego następujący wariant: „ładujemy zboże w Morzu Azowskim, dostarczamy go Turcji, a ona już odprowadza go na granicę". Ale w związku z tym, że wspólnym wysiłkiem Syrii i Rosji zmniejsza się ilość ugrupowań dżihadystów, popyt na ukraińskie zboże także maleje.

© AFP 2017/ Niklas Halle'n Takiej zdrady Ukraina się nie spodziewała

A zatem Ukraina zadłuża się u Chin, obiecując zwrot w postaci zboża. Chiny cieszą się, że tak korzystnie kupiły dużo zboża. Dostawy są, ale bardzo niewielkie. I wtem okazuje się, że podstawową część urodzaju zebranego na pieniądze Chin Ukraina na poły legalnie wysyła niedużymi partiami do różnych części świata, w tym także zaopatrując w żywność terrorystów. Chiny składają do londyńskiego sądu pozew przeciwko Ukrainie, Kijów pośpiesznie podejmuje nowe pertraktacje z Chinami w sprawie dostaw zboża, teraz już do 2027 roku i po korzystniejszej cenie, aby tylko sprawa nie zeszła na tory sądowe, bo w przypadku przegranej państwu grozi bankructwo. Mimo to Kijów nie zaprzestaje dostaw zboża dla syryjskich dżihadystów.

A teraz zgadnijcie, co jeszcze wymyśliła Ukraina? Otóż grozi Rosji, że wniesie przeciwko niej sprawę za utracony dochód. Logika jest następująca: „My zadłużyliśmy się u Chin, pieniądze wydaliśmy na organizację dostaw żywności dla terrorystycznych ugrupowań, a wy ich tak wytłukliście, że im już tyle zboża nie potrzeba, więc proszę bardzo, płaćcie odszkodowanie, bo wszystkiemu winien jest Most Krymski".

© Sputnik. Sergey Malgavko Awantura o Most Krymski

Kompletne szaleństwo. Ukraina oficjalnie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, karmi terrorystów. I chce za to od Rosji pieniędzy. A winny jest most.

Nie… Most tutaj mimo wszystko ni przypiął, ni przyłatał.