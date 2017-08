Cejrowski na prezydenta!

© AFP 2017/ JANEK SKARZYNSKI Ogórkowa już ugotowana

Podróżnik o konserwatywnych poglądach, którego programy z zapartym tchem od lat oglądają miliony widzów, od jakiegoś czasu jest autorytetem politycznym. Zawsze kiedy zabiera głos, wiadomo czego się spodziewać: światopoglądowo jest konserwatywny i bardzo religijny, równouprawnienie uważa za XX-wieczny wymysł liberałów, jest za zniesieniem wszelkich podatków. Najwyraźniej Polacy za to właśnie Wojciecha Cejrowskiego kochają.

Okazuje się, że w najnowszym sondażu Wirtualnej Polski zajął wysokie drugie miejsce (11 proc. ankietowanych) zaraz za Beatą Szydło (12 proc.) jako oficjalny kandydat na prezydenta, który mógłby zastąpić na tym stanowisku Andrzeja Dudę. Brązowy medal zdobył w tej konkurencji Mateusz Morawiecki (wskazało go 10 proc.). Natomiast na dalszych miejscach z wynikiem po 5 procent wylądowali Zbigniew Ziobro i Małgorzata Wasserman, szefowa komisji śledczej ds. Amber Gold.

O to, czy tak wielkie poparcie dla Cejrowskiego to rzecz zaskakująca, dziennikarze WP zapytali socjologa Rafała Chwedoruka: — Nie do końca. Bardzo często sondaże odzwierciedlają rozpoznawalność poszczególnych kandydatów. Teraz pan Cejrowski jest przedstawicielem kultury popularno-naukowej, ale kiedyś prowadził wiele programów o zabarwieniu politycznym. Przypomnijmy, że demograficznie większość wyborców PiS to ludzie starsi. Oni pamiętają tę postać głównie jako komentatora życia politycznego lat 90. — skomentował ekspert. — Pamiętajmy, że młodzi są zmienni i nie zawsze chce im się iść głosować. Gdyby było inaczej, już dawno prezydentem RP byłby przecież Janusz Korwin-Mikke.

Niestety, gdyby nawet Wojciech Cejrowski podjął wyzwanie i zdecydował się kandydować, pewnym problemem mógłby być brak polskiego obywatelstwa, którego podróżnik zrzekł się kilka lat temu w ramach jednej ze swoich politycznych demonstracji. A mógł zostać pierwszym bosym prezydentem RP.

