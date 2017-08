Tusk zeznaje. Kaczyński: „on ma się czego obawiać"

© AFP 2017/ Janek Skarzynski Przesłuchanie Tuska - w jakiej sprawie?

Przed budynkiem Prokuratury Krajowej na Tuska czekały tłumy „spacerowiczów" (tak nazywają siebie uczestnicy antyrządowych demonstracji z ostatnich tygodni). Niektórzy przynieśli transparenty — takie jak „Witamy prezydenta Europy". Ale nie zabrakło też przeciwników byłego premiera — u nich z kolei pojawiły się hasła takie jak „Współwinni zbrodni wciąż żyją bezkarnie. Mord. Smoleńsk 2010".

Zanim Tusk oddał się do dyspozycji śledczych, dziennikarze poprosili go, aby skomentował niedawne pogróżki Jarosława Kaczyńskiego w Radiu Maryja. — To potwierdza obawy bardzo wielu ludzi, że Jarosław Kaczyński marzy o takim wymiarze sprawiedliwości, który będzie wobec niego dyspozycyjny — odpowiedział Tusk.

Podczas konferencji prasowej rzecznik prokuratury nie potrafił stwierdzić, ile dokładnie zajmie przesłuchanie byłego szefa Platformy. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Śledztwo toczy się w celu sprawdzenia, czy funkcjonariusze publiczni (w tym prokuratorzy) obecni na miejscu katastrofy w 2010 nie popełnili zaniechań, które zaskutkowały później pomieszaniem szczątków ofiar.

© AP Photo/ Markus Schreiber Piątek na miarę Antoniego: Nie idźmy tą drogą

To druga wizyta Tuska w Prokuraturze Krajowej. Pierwsza miała miejsce w kwietniu (to wtedy na Dworcu Centralnym witały go tłumy „fanów"). Wówczas Tusk zeznawał w ramach śledztwa dotyczącego współpracy Służb Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjskimi służbami. Przesłuchanie trwało kilka godzin. O której Tusk zostanie dziś wypuszczony, na razie nie wiadomo.

Podczas „powitania" Tuska jeden z protestujących usiłował przerwać transmisję dziennikarzowi Telewizji Polskiej (zapewne w TVP Info zostanie to pokazane jako krwawy, brutalny atak opozycji). Wśród dziennikarzy obecnych pod budynkiem prokuratury zabrakło Samuela Pereiry, który ma złamaną nogę i na Twitterze ubolewał, że nie może uczestniczyć w „wielkim spacerze". On również pogroził paluszkiem Tuskowi: „Myślę, że na Rakowieckiej jeszcze będzie można Pana spotkać".

© AP Photo/ Alik Keplicz Duda kroi pod siebie

Radosław Sikorski natomiast skomentował przesłuchanie następująco: „Czytając oświadczenia Prezesa i śledząc działania Prokuratury, serce rośnie jak starają się wylansować #Tusk2020. Kampania będzie zbędna".

Na jego miejscu nie stawialibyśmy tak śmiałych tez. Dziś wszystko może się zdarzyć — w końcu 3 sierpnia to dzień urodzin Antoniego Macierewicza.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.