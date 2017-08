Japońskie zmiany: czy transformacja rządu uratuje gospodarkę?

© AP Photo/ Ritzau/Ivan Riordan Boll Wielkie zmiany w Japonii

„Kiedy Abe doszedł powtórnie do władzy w 2012 roku, to zaprezentował strategiczny program gospodarczy, który nazwano «Abegospodarką». Postawiono w nim zadanie wyprowadzenia japońskiej gospodarki ze stanu deflacji, która jest dużą przeszkodą dla jej wzrostu. Abe obiecał osiągnąć równomierne tempo wzrostu. Jednak na razie nic takiego nie ma miejsca

Jakiś pozytywnych zmian płynących z «Abegospodarki» nie odczuwa także społeczeństwo. Wszystko to doprowadziło do tego, że poparcie dla Abe gwałtownie spadło do tak naprawdę najniższego poziomu w ciągu całego okresu sprawowania przez niego władzy. Zmusiło go to do «przetasowań» w rządzie w nadziei na to, że to pomoże i wpłynie na wzrost poparcia" — powiedział Walerij Kistanow.

Zdaniem eksperta dobrze się stało, że w nowym gabinecie ministrów Japonii pozostał Hiroshige Seko, który odpowiada za rozwój stosunków z Rosją

„Swoje stanowisko ministra handlu, gospodarki i przemysłu utrzymał Hiroshige Seko. Jest on jednocześnie ministrem rozwoju stosunków gospodarczych z Rosją. To nowe stanowisko, które Abe stworzył specjalnie dla Seko w celu rozwoju stosunków handlowo-gospodarczych z Rosją i realizacji tego ośmiopunktowego planu współpracy gospodarczej, jaki Abe zaproponował Putinowi w Soczi 6 maja 2016 roku.

Tak więc jeśli chodzi o stosunki z Rosją, nie spodziewam się poważnych zmian. Zostanie utrzymany dotychczasowy kurs współpracy na linii gospodarki, również w kwestii wspólnego zagospodarowania «spornych» Wysp Kurylskich" — podsumował Walerij Kistanow.