Senyszyn: PiS znowu odwraca uwagę od ważnych spraw

© AP Photo/ Pap Każdy ma swoją prawdę o Powstaniu Warszawskim

Na pewno jest to bardzo trudny temat, dlatego że Polska poniosła ogromne straty w czasie II wojny światowej, natomiast już zrezygnowaliśmy z odszkodowań, kilkadziesiąt lat temu, w czasach PRL-u. Wydaje się, że powracanie do tej sprawy teraz, kiedy jesteśmy już w Unii, kiedy korzystamy z członkostwa w niej, również finansowo, jest niewłaściwe. To jest sposób na odwrócenie uwagi od istotnych spraw, które się w Polsce dzieją, takie potrząsanie szabelką, PiS chce się tak zaprezentować swoim wyborcom, jako partia, która rzekomo tak bardzo dba o Polaków, że będzie walczyć o odszkodowania — obojętne, czy one się należą, czy nie.

Kilka lat temu Grecja w podobnej sprawie występowała, no i jednak skończyło się na niczym, tak że myślę, że polskie władze zdają sobie sprawę z tego, że uzyskanie czegokolwiek jest nierealne, natomiast występują, żeby pokazać siebie właśnie jako takich dbających o polski interes. Oczywiście rzekomo dbający.

— Niestety pisowski rząd ma taką tendencję, żeby ciągle patrzeć wstecz zamiast patrzeć do przodu. I to są oczywiście konsekwencje. Myślę, że to się po prostu skończy na niczym. To jest takie typowe pobrzękiwanie szabelką, które niczego nam nie da poza tym, że po raz kolejny ośmieszymy się na arenie międzynarodowej, ponieważ nie otwiera się raz zamkniętych spraw.

— Jak Pani profesor uważa, są szanse, że sprawa reparacji może być teraz prawnie uregulowana?

— Została już prawnie uregulowana w okresie PRL i tutaj się już nic nie zmieni. To są tylko pozorne działania pisowskiego rządu.

© AP Photo/ U.S. Navy Polska - wojskowy lumpeks Stanów Zjednoczonych

— Te reakcje już były, już usłyszeliśmy, że sprawa jest od dawna zamknięta. Myślę, że reakcje będą bardzo spokojne, ponieważ Niemcy nie zechcą przed wyborami przeprowadzać żadnego zaostrzenia stanowiska. Zresztą to w ogóle nie leży w interesie ani Polski, ani Unii Europejskiej, ani żadnego kraju.

— Jednym słowem Pani profesor jest pesymistką, jeśli chodzi o akcję podjętą przez Prawo i Sprawiedliwość.

— Uważam, że jest to kolejna idiotyczna, zupełnie niepotrzebna akcja PiS-u, która się skończy niczym.