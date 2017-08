„Transatlantyckie spoiwo" łączące USA i UE „iskrzy" nie od wczoraj

© AP Photo/ Joerg Sarbach Berlin: Europa znalazła się w niebezpieczeństwie

„Jeśli spojrzeć szerzej na to, co nazywamy „transatlantyckie spoiwem", to zauważymy, że to spoiwo iskrzy. Obserwujemy to od początku zmiany administracji w Stanach Zjednoczonych, i wcześniej to obserwowaliśmy" — mówi Czyżow.

Według stałego przedstawiciela Rosji przy UE problem ten dotyczy takich globalnych zagadnień jak porozumienie paryskie porozumienie klimatyczne i porozumienie atomowe z Iranem.

„Są też pomiędzy nimi problemy w sferze gospodarki, które pojawiły się nie dziś i nie wczoraj. Przypomnę, że nie tak dawno wypłynęła sprawa francuskiego banku BNP Paribas, który ukarano grzywną w wysokości całych 9 miliardów dolarów za to że współpracował z państwami objętymi amerykańskimi sankcjami. Myślę, że afera Dieselgate też wyrosła na podłożu politycznym i jest podszyta handlowym interesem. Nie mówię już o ciągnącej się od ponad 10 lat przed WTO sprawie między Airbusem i Boeingiem" — powiedział Czyżow.

„Ogółem interesy handlowe przebijają przez wszelkie nawarstwienia polityki" — dodał rosyjski dyplomata. Jego zdaniem nowa amerykańska ustawa sankcyjna także jest podyktowana względami gospodarczymi. „W ślad za krytyką projektu Gazociągu Północnego-2 amerykańscy ustawodawcy, bez mrugnięcia okiem, zapisali, że amerykańska administracja musi starać się o dostawy surowców energetycznych z USA do Unii Europejskiej. Do tego Waszyngton otwarcie mówi, że jest to konieczne dla utworzenia w Stanach Zjednoczonych nowych miejsc pracy. Taka to właśnie „uczciwa konkurencja" — reasumuje Czyżow.