Państwo kurdyjskie na północy Syrii - USA realizują plan

Ta informacja wzmogła zaniepokojenie Turcji tym, co związane jest z zakładaniem podwalin pod kurdyjski autonomiczny twór państwowy w Syrii.

Dziennikarz, sprawozdawca, autor książki „Daesh: Czarny terror" Mehmet Ali Güller w wywiadzie dla agencji Sputnik skomentował sytuację. Podkreślił, że te oświadczenia ze strony przedstawicieli koalicji nie wywołują żadnego zdziwienia i w pełni mieszczą się w ramach strategii Stanów Zjednoczonych w zakresie tworzenia autonomicznego państwa kurdyjskiego na północy Syrii, tak samo jak w swoim czasie miało to miejsce w trakcie okupacji Iraku

„Podstawa walki z Daesh, którą Stany Zjednoczone nazywały strategią Obamy, polegała na zainstalowaniu w rejonach uwolnionych od Daesh Kurdów, Partii Demokratycznej Unii — kurdyjskich oddziałów samoobrony. W ten sposób USA zamierzały zjednoczyć trzy kantony, które proklamowała Partia Unii Demokratycznej, w kwestii rozszerzenia terenów dalej w dół, a także zapewnienia legalności państwa kurdyjskiego w drodze podejmowania kroków w ramach walki z Daesh" — powiedział Güller.

Jego zdaniem Stany Zjednoczone nastawione są zdecydowanie na osiągnięcie postawionego celu.

„Na przykład złożone w minionym tygodniu przez CIA oświadczenie w sprawie zakończenia programu szkolenia i wyposażania syryjskiej opozycji dało niektórym nadzieję na pozytywne zmiany w zażegnywaniu konfliktu syryjskiego. Jednak niech to nikogo nie zmyli, Stany Zjednoczone w rzeczywistości nie zakończyły tego programu, po prostu zrezygnowały z udzielania pomocy niektórym ugrupowaniom dżihadystów. W zasadzie podstawowy proces szkolenia i wyposażania jest prowadzony właśnie obecnie. W jaki sposób? W drodze szkolenia i udzielania pomocy wojskowej kurdyjskim oddziałom samoobrony, którym Stany Zjednoczone dostarczają broń całymi TIR-ami. Przy tym jest to broń ciężka. USA usiłują przekształcić kurdyjskie oddziały samoobrony YPG w regularną strukturę armijną. Jeśli do tego dojdzie, to siły YPG będą w stanie ugruntować ostatecznie pozycje i przejąć pod swoje panowanie północ Syrii. Na tym polegają rachuby Stanów Zjednoczonych — wyjaśnił Güller.

Według dziennikarza jedyne, co może przeszkodzić w realizacji planów Stanów Zjednoczonych w zakresie tworzenia państwa kurdyjskiego w Syrii, to nawiązywanie współpracy przez Ankarę i Damaszek.

„Turcja powinna oceniać całokształt problemu właśnie z tego punktu widzenia, powinna dostrzec, że Ankara i Damaszek mają wspólne interesy w regionie. Sytuacja może ulec stabilizacji jedynie pod warunkiem stopniowego procesu, będącego wynikiem osiągania porozumienia pomiędzy Ankarą i Damaszkiem. Inaczej Stany Zjednoczone, jak już to robiły w ciągu 25 lat w Iraku, na terytorium Syrii także utworzą Kurdystan. Interesy Kurdów nie mogą polegać na przekształceniu się w lądowe siły Stanów Zjednoczonych na tych terenach, gdyż właśnie to współdziałanie Ameryki i Kurdów, które nastawia przeciwko sobie mieszkających obok siebie w ciągu całych tysięcy lat Kurdów, Arabów, Irańczyków i Turków, przekształci region w zgliszcza. W celu zapewnienia narodom, które od pradawnych czasów koegzystowały ze sobą, dalszego życia w pokoju i stabilności, w pierwszej kolejności konieczne jest położenie kresu amerykańskiemu imperializmowi w regionie" — podkreślił Güller.