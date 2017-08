Wojna dyplomatyczna Rosja-USA: ząb za ząb

Sekretarz stanu USA Rex Tillerson poinformował, że Waszyngton odpowie na żądanie Moskwy domagającej się redukcji amerykańskiej misji dyplomatycznej przed 1 września — podaje agencja Associated Press.

Dyrektor Instytutu Planowania Strategicznego, doktor politologii profesor Aleksander Gusiew w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że Waszyngton zamierza kontynuować „wojnę dyplomatyczną".

— W tym przypadku Amerykanie wyznają zasadę „ząb za ząb". Ta konfrontacja, ta wojna trwa i będzie trwać nadal. Co dalej? Działania mogą mieć charakter asymetryczny. Waszyngton może wywrzeć presję na swych partnerów — Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, które mogą zaangażować się w tę wojnę dyplomatyczną. To niebezpieczna tendencja. Amerykanie uważają, że mają wolną rękę i mogą działać na każdym kierunku. Dlatego mogą to być działania absolutnie niezwiązane z wydaleniem dyplomatów. Chociaż, jak zakładam, z tego też nie zrezygnują — powiedział Aleksander Gusiew.