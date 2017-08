Polska na próżno czeka na rządy amerykańskiego ambasadora na Kremlu

— Czy ten nagłówek świadczy o stanie polsko-rosyjskich relacji i jak Pan je widzi, co stoi na przeszkodzie, by dialog ten jednak się zaczął?

— Minister Waszczykowski w serii wypowiedzi, które ostatnio pojawiły się w prasie tak rosyjskiej, jak i w mediach polskich oczywiście przejawia tradycyjny dla siebie chaos umysłowy i elokwentny, natomiast mówi kilka rzeczy, które mu się czy to wyrwały, czy też stanowią jakiś wykładnik polityki, którą chciałby realizować. Z jednej strony mówi o tym, że dialogu z Rosją nie ma i nie będzie, z drugiej chciałby się spotykać z ministrem Ławrowem, więc rozumiem, że po to, by siąść i pomilczeć. Z jednej strony mówi o licznych problemach we współpracy z Rosją, mówi że nie będzie z Rosją rozmawiał ze względu na „imperialne groźby" ze strony Moskwy, ale ani jednej takiej groźby przytoczyć nie potrafi, no bo przede wszystkim takich nigdy nie było i wobec Polski Rosja ich nie formułuje.

Waszczykowski: Rosja nie jest gotowa do dialogu z Polską

I wreszcie wyrywa mu się też to, o co chodzi wszystkim prozachodnim siłom, nie tylko w Polsce, że gdyby w Rosji był rząd liberalny, jak to się modnie mówi demokratyczny, sprzyjający Unii Europejskiej, wówczas byłaby to sytuacja idealna. No to,Bo nie Rosja w polskie, tylko polski minister spraw zagranicznych chciałby decydować o tym, który rząd jest najlepszy dla Rosji. To już jest szczyt bezczelności, a przede wszystkim głupoty ministra Waszczykowskiego, słowem — nic nowego.

Cokolwiek by się Zachodowi nie wydawało, Rosja nie wróci do czasów rządów oligarchów i nie odda władzy prozachodnim tzw. demokratom. Faktem też jest, że wszystkie tego typu marzenia, które są ich warunkiem dialogu z Moskwą, oznaczają, że tego dialogu rzeczywiście nigdy nie będzie. Jak będziemy czekać na rządy amerykańskiego ambasadora na Kremlu, to nie doczekamy się nigdy. Obyśmy lepiej czekali, aż się skończą rządy amerykańskiego ambasadora w Warszawie.

— No właśnie opinia publiczna w Polsce jest bombardowana sprzecznymi informacjami, co może wynikać z działalności na terytorium Polski różnych lobby zbrojeniowych ze Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby to niczym dziwnym, Polska jest już od dawna zarządzana przez tego typu zachodnie wpływy kartelowe. Nagle pojawiły się informacje, że zakup Patriotów nie jest przesądzony, ktoś uderzył w patriotyczny bębenek, że należałoby zażądać pełnej dostępności do kodów systemów rakietowych, możliwości ich modyfikowania na podstawie polskich sił zbrojnych i przede wszystkim do ich ewentualnego samodzielnego używania. To bardzo ciekawe, dlatego że wszystkie systemy broni, które kupowaliśmy do tej pory od Amerykanów, włącznie z F-16, które latają nad państwami bałtyckimi — do tej pory takie żądania nie były przez nas stawiane, a więc albo w tym momencie ktoś w rządzie zobaczył wreszcie pustą „kieszeń" z finansami, bo Polski na tego typu niepotrzebne wydatki nie stać, albo krzyżują się interesy różnych firm zbrojeniowych, oczywiście głównie amerykańskich, i każda z nich ma swojego ministra, swoje media, oczywiście jak najbardziej patriotyczne i prozachodnie, i po prostu w tej chwili rywalizują ze sobą starą, dobrą, lobbingową zasadą bananowych republik.

— Na razie realnych zmian w nastawieniu Warszawy do Kijowa nie widać. Oczywiście warto zwrócić uwagę na zmianę w tonie, na fakt, że pewne informacje o odradzającym się na wielką skalę nazizmie na Ukrainie przebijają się do mediów głównego nurtu. Takie fotostory opublikowała dziś Gazeta Wyborcza, takie informacje pojawiają się również w mediach propisowskich. No to już jakaś zmiana w porównaniu z cenzurą, która obowiązywała przez ostatnie kilka lat, kiedy żadne informacje na temat tego, co rzeczywiście dzieje się na Ukrainie, nie mogły przebić się do głównego nurtu, albo były wprost zbywane jako propaganda prokremlowska.

Niestety część tego — to oczywiście kwestia skali. Fakt, że to jest zjawisko tak ogromne, bo Polacy jeżdżą jeszcze na Ukrainę, ciągle starają się robić tam interesy, starają się odzyskać pieniądze, które stracili tam w okresie Euromajdanu, i przede wszystkim odwiedzają stare swoje ziemie, groby swoich przodków i widzą, co się dzieje. Nie można wjechać do Lwowa i nie zauważyć wielkiсh portretów Bandery. Trzeba by było być niewidomym, głuchym i chromym na obie nogi, żeby nie potknąć się o świecące wszędzie portrety Bandery i Szuchewycza. Tak że jest to kwestia skali — nie można zignorować zjawiska, które jest już oczywiste.

Z drugiej strony powtórzmy: Warszawa jest całkowicie niesamodzielna, jeśli chodzi o jakiekolwiek działania polityczne. Ponieważ pewną zmianę wobec ekipy Poroszenki widać w działaniach prezydenta Trumpa, a rząd pisowski robi wszystko tylko to, co każe administracja waszyngtońska. Wobec tego i rząd PiSu, i minister Waszczykowski nagle ochłodli w miłości do Kijowa.

Poroszenko! Za drzwi!

Gdyby Waszyngton zmienił politykę i kazał znów kredytować miliardami dolarów Kijów, Warszawa to oczywiście zrobi. Jeśli Trump powie: „Ukrainę oddajemy, Ukraińcy, rządźcie się sami", Warszawa pokornie dołączy do tej polityki. Po prostu są to lokaje Waszyngtonu i nic samodzielnego ani nie zrobią, ani nie powiedzą. W tym przypadku może nawet z niewielkim pożytkiem dla Polski, ale i tak szkoda tych miliardów dolarów, które już straciliśmy na wspieranie junty kijowskiej.

— Już niedługo, bo we wrześniu, Komisja Europejska ma omówić z krajami Unii ostateczne parametry rozmów z Rosją o prawnym statucie gazociągu Nord Stream-2. Polska jest mu przeciwna, więc po co są te rozmowy, skoro biegunowo różnią się postawy zwolenników i przeciwników tego megaprojektu?

— W tej chwili na Nord Stream-2 i na inne projekty energetyczne, takie jak South Stream, a także w dalekiej perspektywie chiński Jedwabny Szlak, trzeba patrzeć z perspektywy, jak zapatruje się na nie Waszyngton. Otóż po okresie raczej miękkiego sprzeciwu poprzedniej administracji ta obecna, uzależniona od amerykańskiego lobby energetycznego, bardzo wyraźnie chce sabotować wszelkie inicjatywy energetyczne, ale także handlowe, które by budowały swego rodzaju euroazjatycki most między Unią Europejską, Rosją i krajami Dalekiego Wschodu.

Polska - wojskowy lumpeks Stanów Zjednoczonych

Sprzeciw Polski, który wcześniej wynikał z takiego dziecinnego tupania nogą „Nie, bo nie! My nie zarobimy, więc niech nikt nie zarabia" oraz idiotycznych dyskusji o dywersyfikacji źródeł czy bezpieczeństwie energetycznym i podobnych hasłach, które nie mają żadnego znaczenia ekonomicznego dla Polski, to. Poza Polską wiele krajów europejskich, w tym zwłaszcza Niemcy, myślą jednak w kategoriach handlowych, i chociaż również pozostają zależne od Stanów Zjednoczonych, to muszą też myśleć o kwestiach ekonomicznych, o pokorze w pokonaniu kryzysu i recesji, która co jakiś czas się na Zachodzie wznawia. W związku z tym rozmowy z Rosją są po prostu w interesie Zachodu, jak również w interesie krajów tranzytowych, co rozumieją na przykład niektóre kraje Europy Środkowej czy kraje bałkańskie.

Sprzeciw Polski wynika więc z tradycyjnej głupoty rządów w Warszawie w tym zakresie, ale jest też w tej chwili poparty proamerykańskością, „potrupizmem" polityki Warszawy i w tym zakresie brzmi nieco poważniej. Natomiast ja uważam, żei projekt ten w tej czy innej formie zostanie zrealizowany niezależnie od sprzeciwu tak nieznaczącego, mizernego podmiotu, jakim jest Polska.