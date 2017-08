Macierewicz boi się o życie. Ktoś planuje zamach?

© Sputnik. Alexander Vilf USA chcą rozbudować bazę wojskową w Mołdawii za plecami Dodona

O sprawie pierwsza napisała „Gazeta Wyborcza", ponieważ prokuratura i przesłuchiwane w niej osoby nie spieszyły się z wyciąganiem tej sprawy na światło dzienne. Podobno śledczy badają wątek „czynienia przygotowywań w celu usunięcia przemocą poprzez fizyczną likwidację" osoby Antoniego Macierewicza. Prawdziwe zagrożenie czy z igły widły?

Pewne jest, że chodzi o wpis w internecie. W lutym nieznany internauta miał zadać na Facebooku pytanie o to, gdzie dokładnie mieszka Antoni Macierewicz. Ktoś inny odpisał mu lakonicznie, że „sprawa zostanie załatwiona". Jeden z przesłuchiwanych przez policję, mieszkaniec Poznania, powiedział „Wyborczej", że to nie on wypytywał o adres ministra. Śledcza sugerowała mu, że przesłuchiwanych będzie jeszcze kilka innych osób. Funkcjonariusze dotarli do niego po adresie, jaki podał na jednym z portali aukcyjnych — był to adres wynajmowanego mieszkania.

Śledczy nie chcieli zdradzić dziennikarzom, jak ma się śledztwo i czy postawiono już komuś jakiekolwiek zarzuty. „Wyborcza" dowiedziała się, że krakowski wydział Prokuratury Krajowej ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji zajmuje się sprawą rzekomego zamachu na szefa MON od marca. Prokuratura odmawia również wyjaśnień, kto dokładnie odczytał we wpisie groźbę skierowaną personalnie w ministra obrony i uruchomił całą machinę organów ścigania. „Wyborcza" jednak ustaliła nieoficjalnie, że sprawa nie może być zbyt poważna, skoro na początku prowadziła ją ABW, ale oddała ją policji. Według informatorów gazety to tylko nadgorliwość śledczych.

Do sprawy włączyła się również redakcja RMF Fm, która ustaliła, że postępowanie w sprawie Macierewicza nadzoruje zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry — również ambitny prawnik, który chciałby wykazać się zasługami. Nieoficjalnie jednak prokuratorzy mają zaprzeczać, jakoby zagrożenie było realne. „Zamach" to powinno być już drugie imię Antoniego Macierewicza.

