Czym zakończy się armijny rozdźwięk w polskim rządzie

We wtorek biuro bezpieczeństwa narodowego poinformowało, że decyzją prezydenta Andrzeja Dudy zaplanowana na 15 sierpnia uroczystość wręczenia nominacji generalskich nie odbędzie się, bo brak jest uwzględnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, co nie stwarza warunków do oceny przedstawionych kandydatów na generałów.

Na ten temat korespondent radia Sputnik Leonid Sigan rozmawiał z wiceadmirałem w stanie spoczynku Markiem Toczkiem.

— Wszystkie media głównego nurtu wybijają dziś na czołówkach tytuły o trwającym konflikcie między Pałacem Prezydenckim i Ministerstwem Obrony Narodowej. Rzeczpospolita — „Prezydent zbyt gwałtownie naciska na hamulec". Wyborcza — „Prezydent blokuje generalskie nominacje. MON odpowiada, że to blokada reform armii". Newsweek — „Kaczyński powinien przeciąć konflikt Macierewicza" itd. Według prezydenta brak jest uwzględnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, co nie stwarza warunków do oceny przedstawionych kandydatów do awansu na generałów. Proszę Pana Admirała o komentarz.

— Muszę powiedzieć, że z satysfakcją i zadowoleniem przyjmuję fakt, że pan prezydent zaczął realizować bardziej niezależną politykę, tzn. nie jest tylko narzędziem w ręku swoich partyjnych mocodawców. Dotąd pan prezydent był raczej bardzo ostrożny w jakichś zdecydowanych działaniach, mimo że szeroka grupa Polaków takiego działania oczekiwała.

Pierwszym sygnałem było to, że zawetował ustawy dotyczące polskiego systemu sądownictwa, co było mocno nie w smak politykom PiSu, ale społeczeństwo, Polacy, przyjęło tę decyzję pomyślnie. Dzisiaj ten narastający konflikt na linii prezydent — minister obrony narodowej świadczy o tym, że pan prezydent również zaczął dostrzegać pewne nieprawidłowości i mając takie, a nie inne prerogatywy w swojej działalności, postanowił z nich skorzystać. Przede wszystkim to jest sprawa niedokończonych reform systemu dowodzenia armią i cały szereg innych rzeczy, które się wiążą z jakimiś nie do końca jasnymi sprawami. Chodzi tu o szefa biura bezpieczeństwa narodowego, pana generała, którego raptem odsunięto od możliwości wglądu w dokumenty, z którymi powinien mieć na co dzień do czynienia, a druga sprawa to jest kwestia nominacji generalskich.

Dodałbym jeszcze inną sprawę, która dla mnie jest bulwersująca, a mianowicie kontekst zwolnienia całego szeregu generałów, admirałów, którzy w swojej praktyce dowódczej zdobyli wysokie kwalifikacje, uznanie partnerów z NATO i nie tylko, bo przecież działają w ramach struktur wojskowych, no i trzeba podkreślić, że ta sprawa w środowisku wojskowych jest mocno bulwersująca, że dochodzi do takich czystek kadrowych i mimo wszystko nikt się nad tym nie pochyla, nie szuka przyczyn. Natomiast jeżeli popatrzymy na stan wojska polskiego po działalności pana Macierewicza, to widać, że jest dużo deklaracji, haseł, populizmu, a konkretów mało.

— O wstrząsach w PiS świadczą też weta prezydenckie i poważne rozbieżności na tym tle z ministrem Ziobro. Czy prezes Jarosław Kaczyński potrafi i czy w ogóle zechce zaistniałe oznaki kryzysu złagodzić? A że te oznaki są, o tym świadczą wszystkie znaki na niebie i ziemi.

— Analizy eksperckie stwierdzają, że niestety stan rzeczy nie jest taki optymistyczny, jak media partii rządzącej oznajmiają. To jest stan rzeczy, który jednoznacznie wskazuje na to, że zupełnie na innej płaszczyźnie rozgrywane są polityczne interesy partii rządzącej i ten interes, który upatrują Polacy, że wreszcie wszystko będzie zmierzało do uczciwości, sprawiedliwości, a przede wszystkim do realnego postępu. Co rusz pojawiają się różnego rodzaju informacje o wielkich malwersacjach, które miały miejsce za czasów poprzednich ekip rządowych, no ale czas mija, i ani aktu oskarżenia nie widać, ani konkretów, nikt tym bardziej nie został osądzony.

Ja myślę, że pan Kaczyński prowadzi jakąś inną grę, niemniej jednak jest na pewno politykiem, który gdyby chciał, gdyby jego działania miały kierunek tylko propolski, mógłby te sprawy wyjaśnić, rozstrzygnąć, a przede wszystkim nadać właściwego tonu i większej skuteczności, niż to właśnie obserwujemy. Tutaj można powiedzieć, że dał wolną rękę kilku swoim, powiedzmy pierwszoligowym ministrom, takim jak pan Macierewicz, Ziobro, Waszczykowski, ale to nie jest ta polityka, o której Polacy chcą słyszeć.

Myślę, że PiS traci swoją szansę, nie wierzę w to, żeby taka realizacja polityki wobec Polaków zyskała im przychylność przy następnych wyborach, jeżeli w ogóle dotrwają do tych następnych wyborów, dlatego że ta dynamika zdarzeń zaczyna przybierać na sile i jest coraz więcej wątpliwości odnośnie takiego stanu rzeczy.