Dziennikarze portalu Kresy.pl przeprowadzili śledztwo, z którego wynika, że „chodzi o dokumenty poświadczone urzędowo, które potem mogłyby być wykorzystywane np. w sprawach sądowych i procesach administracyjnych. W tym dotyczących odszkodowań za pozostawione w Polsce mienie”.

Często jednak Ukraińcy zgłaszający się do przemyskiego urzędu zasłaniają się procedurami potrzebnymi do uzyskania Karty Polaka. Naprawdę jednak w grę wchodzą duże pieniądze. Ukraińcy wynajmują polskie kancelarie prawnicze specjalizujące się w tego rodzaju roszczeniach.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Kijów: Polskie próby usprawiedliwienia akcji «Wisła» są niebezpieczne apogeum wniosków. Zaufany informator portalu stwierdza, że jest bardzo prawdopodobne, że działania ukraińskich wnioskodawców koordynuje ośrodek we Lwowie. W większości o odszkodowania mają starać się rodziny dawnych przesiedleńców z akcji „Wisła”. Odnotowano już kilka przypadków, gdzie zbieranie dokumentów poprzedziło batalię o olbrzymie roszczenia – np. w okolicach Jarosławia, gdzie do starostwa wpłynęło pismo wnuka jednego z przesiedleńców. Domagał się on wskazania granic rodzinnej nieruchomości sprzed lat i chciał uzyskać „informację o ewentualnym wywłaszczeniu przedmiotowych nieruchomości”.

© REUTERS/ Gary Cameron Droga impreza: Polacy zapłacą za gaz, systemy rakietowe i drogie kiecki Melanii Andrzej Zapałowski.

Nie ustalono dokładnej skali zjawiska na całym Podkarpaciu, pewne jest jednak, że Konstytucja RP gwarantuje prawo własności. Zwracanie przedwojennych nieruchomości sprzed zmian granic byłoby obecnie absurdem na skalę międzynarodową.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.