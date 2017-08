Jaki system obrony powietrznej może przechwycić pociski KRLD

– powiedział rosyjski ekspert ds. wojskowości, redaktor naczelny czasopisma „Obrona Narodowa” Igor Korotczenko.

Japonia rozmieści 12 sierpnia na obszarach, nad którymi mogą przelecieć północnokoreańskie pociski balistyczne, systemy obrony powietrznej Patriot.

— System rakietowy Patriot nie będzie w stanie skutecznie przechwycić pocisku balistycznego, bo jest przeznaczony w pierwszej kolejności do obrony powietrznej. Jeśli mówimy już, co może przechwycić północnokoreańskie pociski, jeśli zostaną wystrzelone w kierunku Guam, jest to system Aegis, w który zostały wyposażone nowoczesne amerykańskie okręty bojowe – powiedział Korotczenko.

Jak dodał, północnokoreańskie pociski średniego zasięgu, które posiadają niską wydajność, nie będą wielkim problemem dla systemu, który jest w stanie przechwycić nawet międzykontynentalne pociski balistyczne.

Inny ekspert ds. wojskowości, redaktor naczelny czasopisma „Arsenał Ojczyzny” Wiktor Murachowski twierdzi, że Aegis jest znacznie lepiej przystosowany do przechwytywania „średnich” pocisków.

— W zasadzie system przeciwrakietowy Aegis, w który wyposażono amerykańskie niszczyciele, może przechwytywać pociski średniego zasięgu. A system Patriot powinien być w stanie przechwycić pociski małego zasięgu, bo przy pociskach średniego zasięgu jego możliwości są znaczniej ograniczone niż w przypadku systemów okrętowych – powiedział ekspert.

Murachowski zaznaczył, że wszystkie czynności, które należy wykonać, aby przechwycić nawet jeden pocisk balistyczny, tworzą zbyt skomplikowany ciąg, dlatego nie można mówić o 100% sukcesie systemów pokładowych.

— Powinien zadziałać system ostrzegający przed atakiem rakietowym w postaci satelitarnego amerykańskiego systemu SBIRS, który wykrywa samo wystrzelenie pocisku. Powinny zadziałać lokalizatory systemu ostrzegania przed atakiem rakietowym, które rozmieścili Amerykanie w regionie, powinny zadziałać lokalizatory systemu Aegis i powinny uruchomić się same systemy przechwytujące – wyjaśnił ekspert.

— Każdy element tego skomplikowanego systemu jest kluczowy. Jeden element nie zadziała przy wprowadzonych parametrach, reszta systemu rozsypie się, a pocisk nie zostanie zniszczony. Ani jeden system — ani przeciwrakietowy, ani przeciwlotniczy — nie daje 100% pewności, że nic nie dotrze – dodał.