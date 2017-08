Przygotowania do wojny idą pełną parą

© REUTERS/ South Korean Defense Ministry/Yonhap Desperacka ucieczka z KRLD

Dowództwo wojsk lądowych USA planuje budowę, w trybie pilnym, dookoła swych baz w Korei Południowej ruchomych twierdz. Na oficjalnej stronie amerykańskich zamówień państwowych rozmieszczono zamówienie na produkcję ciągnących się kilometrami ruchomych umocnień. Te bariery przeciwwybuchowe — zdolne do ich szybkiego przesuwania i zainstalowania — mają „bronić terenów dyslokacji wojsk i punktów dowodzenia przed atakami ze strony ewentualnego przeciwnika".

W zamówieniu brak wzmianki o tym, jakie właściwie bazy wojskowe USA Pentagon zamierza zabezpieczyć z pomocą ruchomych murów — stwierdzono jedynie, że chodzi o cztery obiekty.

W wywiadzie dla radia Sputnik członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowo-Artyleryjskich, doktor habilitowany nauk wojskowych Konstantin Siwkow stwierdził, że podobne instalacje nie są żadnym zabezpieczeniem przed atakami rakietowymi.

„Chodzi o system bloków, instalowanych w celu udaremnienia przedostania się na teren bazy ciężarówek przewożących ładunek trotylu lub terrorystów z bombami. I to wszystko. Jeśli mówić będziemy o broni rakietowej, o artylerii Korei Północnej, to przed tym, rzecz jasna, ten środek nie ochroni. Jest to obrona przeciwko siłom dywersyjnym Korei Północnej na przypadek wybuchu konfliktu zbrojnego. Wcześniej, jak można zakładać, takie bezpośrednie zagrożenie wybuchu konfliktu ze strony Korei Północnej nie istniało, obecnie natomiast uzyskało ono realne kształty. Obecnie trwają bezpośrednie przygotowania do działań zbrojnych — jest to sprawą oczywistą. Chociaż nie jest faktem, że te działania naprawdę się zaczną" — podkreślił ekspert do spraw wojskowości.

Tymczasem brytyjski The Sun wezwał do przygotowań do trzeciej wojny światowej i opublikował „oficjalne instrukcje na rzecz przetrwania" w przypadku wybuchu jądrowego. Wśród porad jest gromadzenie zapasów, na które składa się jedzenie nadające się do długotrwałego przechowywania, latarka, zapas baterii. Jeśli władze ostrzegają o zbliżającym się ataku, należy niezwłocznie znaleźć jakieś schronisko, najlepiej pod ziemią, i pozostawać tam aż do otrzymania nowych instrukcji. Do wiadomości publicznej dotarło również, że amerykańscy producenci prywatnych bunkrów notują wydatny wzrost popytu na ich produkcję. W ciągu dwóch ostatnich tygodni zwiększył się on o 90 procent — donosi kanał telewizyjny Fox News.

Prawnik, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego z Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Nikołaj Topornin nie wyklucza prawdopodobieństwa tego, że za panicznymi publikacjami szeregu zachodnich mediów mogą kryć się interesy producentów i sprzedawców odpowiednich wyrobów:

„Liderzy Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej wymieniają bardzo ostre oświadczenia. Oczywiście niepokoi to ludzi, i nie ma nic dziwnego w tym, że na tle tej fali informacyjnej ktoś zechce kupić dla siebie i rodziny taki bunkier. Tym bardziej że jeśli nie przyda się pod względem swego bezpośredniego przeznaczenia, zawsze może znaleźć zastosowanie w charakterze dodatkowego magazynu dla sprzętu domowego. Wobec tego w pełni da się zrozumieć ludzi, którzy traktują to jako pomyślną inwestycję. Jednakże równocześnie istnieją także przyczyny natury obiektywnej dla podobnych panicznych publikacji.

Niedawno na łamy prasy przedostała się informacja o tym, że armia amerykańska posiada konkretny plan punktowych ataków na obiekty opracowań jądrowych, oraz obiekty związane z opracowaniem sprzętu rakietowego na terytorium Korei Północnej. Informowano, że takich celów jest w tym kraju około 20. Rozumiemy, że nie chodzi na razie o zakrojony na pełną skalę konflikt jądrowy. Równocześnie nie można wykluczać prawdopodobieństwa wybuchu konfliktu z użyciem broni konwencjonalnej. Konfrontacja między Stanami Zjednoczonymi i KRLD jest obecnie w bardzo gorącym punkcie" — powiedział na zakończenie Nikołaj Topornin.