Co zrobi Rosja, jeśli wybuchnie wojna USA-Korea Północna

Zdaniem eksperta dla Rosji eskalacja konfliktu na Półwyspie Koreańskim jest bardzo nieprzyjemna, bo stwarza zagrożenie użycia broni jądrowej. Po drugie – dzieje się to wszystko w pobliżu jej granic. Politolog ma wątpliwości co do tego, czy Rosja zdoła wystąpić w roli pośrednika w uregulowaniu tego konfliktu. Jak podkreślił, i Korea Północna, i USA mają ambitnych przywódców. Kim Dzong Un stale dąży do „pokazania się przed swoimi generałami i poddanymi”, a Trump – „jest bardzo niedoświadczony w polityce i impulsywny”.

Makarkin twierdzi, że Rosja nieprzypadkowo postawiła w stan podwyższonej gotowości systemy obrony powietrznej na Dalekim Wschodzie. – Jest to w pełni zrozumiały krok. Nie jest możliwe w 100% określenie, dokąd poleci pocisk, biorąc pod uwagę nieznane kwalifikacje północnokoreańskich żołnierzy wojsk rakietowych i ewentualny atak rakietowy USA na Koreę Północną. Oczywiście Rosja powinna być gotowa do zestrzelenia głowicy, która przypadkowo poleci w naszą stronę – wyjaśnił.

Jego zdaniem zarzuty pod adresem Rosji, że jest ona sponsorem gospodarczym północnokoreańskiego reżimu, są mało racjonalne.

— Rosja, w przeciwieństwie do Chin, nie jest importerem północnokoreańskiej produkcji i surowców. Na naszym terytorium są tylko północnokoreańskie przedsiębiorstwa, w których pracują pracownicy z Korei Północnej. Ale nie ma to istotnego znaczenia dla gospodarki KRLD. Skala naszej współpracy gospodarczej z Pjongjangiem jest znacznie mniejsza niż Chin – ocenił ekspert.

Ponadto ta współpraca została nawiązana nie przez obecnego przywódcę Korei Północnej, a przez jego ojca, gdy ten kraj uczestniczył w międzynarodowych negocjacjach, gdy budowano więzi między Północą a Południem. – W tym czasie współpracę gospodarczą z KRLD traktowano nie jak wspieranie reżimu totalitarnego, a jak możliwość zmienienia go, spowodowania, że stanie się bardziej otwarty, tworzenia północnokoreańskiej klasy średniej. I USA nie miały obiekcji – podkreślił Makarkin.