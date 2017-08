Ekspert o znaczeniu trasy kolejowej omijającej Ukrainę

W wywiadzie dla radia Sputnik profesor rosyjskiego Uniwersytetu Transportu Anatolij Wasyljew wyraził opinię, że uczestnicy budowy wykonali nadzwyczaj ważne zadanie.

„Budowa tego odcinka kolei, omijającego Ukrainę, podyktowana została aspektami natury politycznej oraz komfortem pasażerów. Skoro przejścia z terytorium Rosji na Ukrainę i z powrotem stwarzały problemy dla kolejarzy, dla pasażerów, którzy musieli dwa razy przechodzić odprawę celną, i powodowały opóźnienia w przewożeniu ładunków, zapadła decyzja w sprawie zbudowania wyprostowanego odcinka kolei. Co się tyczy stopnia złożoności budowy, to muszę powiedzieć, że nie były to najtrudniejsze odcinki, jednak zakres prac był znaczny. Zakończono pracę rok przed zaplanowanym terminem, to wykazuje, że nagromadzone doświadczenie w zakresie budownictwa kolejowego pozwoliło na wykonanie zadania nadzwyczaj ważnego dla Rosji, gdyż strategiczne odcinki drogi muszą przebiegać przez własne terytorium" — powiedział Anatolij Wasyljew.