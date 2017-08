Po co tak naprawdę Korea Północna wezwała swoich ambasadorów

© AP Photo/ Ahn Young-joon Przygotowania do wojny idą pełną parą

Profesor Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji, doktor habilitowany historii Aleksander Wawiłow zwraca uwagę na to, że cel wezwania ambasadorów nie jest ujawniany. Równocześnie, zdaniem dyplomaty, podobną naradę można ocenić jako pozytywny sygnał.

„Nie ma w tym żadnego specjalnego zaogniania sytuacji. Ambasadorów zaprasza się w celu konsultacji, a konsultacje są zajęciem szeroko rozpowszechnionym w dyplomacji i bardzo ważnym. Naturalnie w dyplomacji liczne decyzje podejmowane są za kulisami, i to jest jeszcze jednym czynnikiem wskazującym na powagę, z jaką Północnokoreańczycy traktują całą sprawę. Zakładam, że jest to sygnał kierowany do wspólnoty światowej, ale w pełni pozytywny. Pod tym względem, że nie są to jakieś wojownicze oświadczenia, których nie zabrakło przecież z obu stron, nie są to żadne pogróżki, nie jest to też pobrzękiwaniem bronią, lecz wyborem politycznych dróg w celu znalezienia wyjścia z sytuacji. Zakładam, że jest to krok w pełni rozsądny i uzasadniony" — powiedział Aleksander Wawiłow.

Jego zdaniem władze Korei Północnej chcą przeprowadzić naradę z ambasadorami orientującymi się w sytuacji wewnątrz innych krajów.

„Są to konsultacje prowadzone z ludźmi, którzy orientują się w sytuacji w terenie — czyli oceniają ją nie ze stolicy, a od wewnątrz. Jest to bardzo ważny aspekt każdej pracy dyplomatycznej — chodzi o obserwację rozwoju sytuacji na konkretnej arenie, na konkretnej scenie politycznej" — uważa dyplomata.